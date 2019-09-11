強弱交替　更須靈活走位

豐盛金融資產管理董事黃國英：每過一段日子，總會上演一次強弱互易的戲碼。增長股雪崩式調整，弱勢股則轉強，兩股勢力互相抵銷之下，指數寸步難行。這種市況是自己的噩夢，因為一直堅持不買資源股，銀行股也只是幾年一閏，於是持倉輸，對沖就坐和望輸，期間表現一定落後指數。

明知部署上存在死穴，但處理方法是硬食，當作偶爾要被抽水。要明白自己是人不是神，沒有可能每個浪都睇到啱賺到盡，勉強過分參與捕捉市場時機的話，只會迷失焦點。所以還是以長線出發，用除笨有精的選股方法便算。根據過往多年經驗，的確是有着數。

觸發今次走勢的催化劑，應該是市場對中美貿易談判感到樂觀，於是金跌債券跌，類比債券的國際強勢品牌股跟住跌，被視作免疫於貿易戰的科網股及健康護理股又跌。投資者從強勢板塊套現之後，就轉投和宏觀經濟相關性較強，估值低殘的資源及銀行股。

在這個浪之中，自己成為了受害者，所以一本通書真的不可以睇到老，利好預期反而成為了壞消息。市場愈來愈成熟，不同板塊分開處理，其實亦是合理的現象，如果思考方法還是一板一眼，恐怕很難在這種環境中生存。

一向強調「慢升急調整」，第一段跌勢必然甚急，可能很短癮，未幾就證明是虛驚一場。但底牌未開之前，其實好淡機會真的是五十五十，萬一增長股的大調整動搖了好友的根基，屆時便有排捱。在前景不算明朗的情況下，最好的策略是縮減注碼，增加自己的防守力及作戰彈性。

而在這段等待期間，不妨多加研究回得多的增長股，看看有甚麼潛在機會。當然必定是估值高企，似足泡沫爆破，不過投資者口味應該依然會對長遠增長故事有興趣，尤其是好公司數目實在很少，是不會介意坐住等。歷史證明，每次調整都只是淘汰濫竽充數的一批，明星股還是屢創新高。

(作者為註冊持牌人士，本欄逢周三刊出)

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