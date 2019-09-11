名家筆陣：渡經濟危機要靠齊心

多個指標顯示，香港自回歸前夕以來至2017年都有長足的進步。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生：一個城市的文化本來就是它最終的靠山。筆者2016年為匯賢智庫做的香港長遠競爭力研究中，提到一本由南韓學者Hwy-chang Moon著寫的專書。Moon稱南韓致勝之道可以ABCD一言以蔽之。他認為南韓舉國上下無不以ABCD為行為標準。A是Agility (靈快巧妙)；B是Benchmarking (攀比自勵)；C是Convergence (整合優勢)；D是Dedication (全心全意)。

所謂ABCD，其實亦不外乎專心致志，齊心共贏的文化。Moon在著作《The Strategy for Korea's Economic Success》作如下的介紹：「南韓政府、企業乃至人民均盡顯這些因素致勝的作用」。

香港向來亦有「打不死」的稱譽。顧嘉煇名曲《獅子山下》提到「我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句」，所指的就是這種堅毅不屈、苦幹不拔的精神。

事實上，打從1961年香港首次有官方的本地生產總值以來，一直到1997年，沒有一年經歷過負增長。期間出現過上世紀60年代的銀行倒閉危機、1967年暴動、70年代兩次石油危機連帶股市暴瀉九成 (1974年曾從上年的1,700餘點跌至150餘點)、80年代初政治前景不明朗樓市匯市大跌且美國又陷入嚴重衰退、80年代的銀行風潮、1987年全球大股災、1989年六四事件引發的資金和人才外流，以及90年代國際商業信貸銀行倒閉事件等。這些都屬嚴重事件，卻阻止不了香港頑強地持續增長。

回歸前，我們的條件遠比不上今天，當時靠的是香港人的鬥志，特別是獅子山下同舟共濟、齊心共贏的文化，竟就創下了經濟奇迹。那麽回歸後又如何？

回歸後，我們經歷了兩次極端嚴峻的考驗。1998年樓市崩瀉，出現了通縮和5.9%的經濟收縮。2009年在全球金融海嘯的打擊下，再度出現2.5%的負增長，但2008年的全球金融海嘯號稱百年一遇，2.5%的負增長並不算特別大。

可幸的是，多個指標顯示香港自回歸前夕以來至2017年都有長足的進步。這包括清廉指數、法治指數、問責指數 (Voice and Accountability)、政局穩定和非暴力指數，有效管治指數和監管質素指標等。此六項乃世界銀行「世界管治指標 (Governance Indicators)」所涵蓋的內容。大家不妨參考，2017年本港清廉指數為全球首7.7%；法治指數為全球首6.2%；有效管治指數為首2.4%；監管質素更位於全球之首。

正是香港這個底子、這個傳統，造就了香港的巨大吸引力。我們吸引外資的數字去年還在上升。然而，這一切好像一夕間都變了樣。這兩個多月來很多年輕朋反喊着要時代革命。但我們先輩艱苦經營，在多方面已見成績：我們有世界水平的大學、比之前更完善的社會保障、連小孩上幼兒園也獲補助；有全球最長壽的人口；有一流的基建；以及在剛出爐的英國經濟學人智庫 (EIU)一九年宜居城市榜上超越了新加坡。人家都見到，世界銀行都肯定。我想當前的亂象必然是一場完全不必要的誤會！

何濼生

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

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