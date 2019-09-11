沽空報告「離地」應受監管

訊匯證券行政總裁沈振盈：過去數年，香港上市公司接連發生遭受「沽空機構」狙擊事件，無論箇中的指控是否屬實，但受狙擊的公司股價必然大跌，投資者亦遭受無妄之災。多年以來，監管機構也無法監管此等行為，令到「先沽空、後出報告者」不斷得其所哉。

另外，公司注入的資產，主要是大股東林曉輝私人持有的兩個地產項目。報告認為有關項目只值16億元，注入的作價不合理。出現此種講法的原因，是Emerson只用現金流的方式去計估值，而不用同區的成交價格去計算合理值。若以其計算方式，此項目每平方米價值約為一萬二千元，即每平方呎1,200元。大家試想想，現時深圳樓價平均6萬至7萬元一平方米，是報告所計的五至六倍，結論是完全離地。

所以，有關監管部門應該要考慮立例，加強監管此等報告以保障投資者利益。

(作者為註冊持牌人士)

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