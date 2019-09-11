交通銀行香港分行策略師袁沛儀：今日沒有重要經濟數據公布，市場均觀望明日歐洲央行議息結果。參考歐元區近期製造業、就業市場及消費表現均未如理想，料經濟增長及通脹前景有明顯下行壓力，支持歐洲央行減息及考慮重推量寬。技術上，歐元仍在6月以來形成的下降通道內行走，1.11成短線阻力，料後市反覆下試1.0920。

英國議會通過防止無協議脫歐法案，同時否決約翰遜提前大選的提議，政局暫時回穩，不過目前仍未有具體脫歐方案下，不排除再次延長脫歐限期，英鎊短線難擺脫上落市，料在1.2110與1.2440區間整固。

美國明日將公布通脹數據，參考生產通脹近月小幅回落，料消費通脹也如是，不過外圍表現更差，料限制美元跌勢，估計美匯指數可企穩98。

大市表現回穩，多國長息在低位略回升，料避險資產短線小幅回落；美元兌日圓上望107.80，美元兌瑞郎上試0.9950，金價下試1,480美元。

澳元觸及保力加通道頂，可見上升空間有限，估計觸及0.6970後重返近月低位0.67770。紐元技術上保持中性，基本面無改善下，料繼續在近月低位0.6280與0.65區間上落。

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