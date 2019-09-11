二、對於被指BeiGene Pharmaceuticals Guangzhou Co(BPG)購買庫存偽造營收，公司表示，BPG是BeiGene (Guangzhou) Co Ltd (BGC)的全資子公司，持有PD-1單抗的IP和分銷牌照，未來將於中國銷售PD-1單抗。因此，BPG支付的約2,500萬美元費用為向BI支付的在研藥物的生產費用，為一次性費用，將於未來向BI購買產品時以折扣的形式抵扣。

三、對於蘇州子公司的庫存造假的問題，百濟則稱庫存是真實存在的，而且主要是Celgene的進口代理產品。

我們發現，以上幾點其實並不能消除市場顧慮，而投資人更多的是關心百濟是否有自己的產品上市，是否能兌現上市前承諾，以及產品的臨床進度。對此，我們認為，百濟在這方面的溝通還是到位的。公司明確表示，2019年已就尿路上皮癌(UC)適應症申報NDA，均獲得優先審評審批資格。

公司還重申了產品進度和資金進用情況：第一，cHL適應症將於2019年獲批的預期不變，廣州的生產設施將於近期開展關鍵步驟的操作條件、方法及設備驗證。第二，75%的研發支出用於 PD-1單抗和BTK抑制劑的III期臨床。第三，目前整體依然有6個PD-1在全球註冊臨床，17個正在進行的III期臨床試驗中。因此，投資人明確可以通過跟蹤以上時間點來判斷未來盈利的兌現情況。此外，我們認為，百濟也不會是最后一家被做空的創新藥企業，創新藥企業去偽存真將會為未來2至3年內老生常談的話題。

(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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