海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業：自從8月初美國宣布加徵中國貨品關稅後，人民幣兌美元貶值壓力大增，跌穿7算，創2008年以來新低。其後美國政府9月1日如期對中國商品加徵關稅，人民幣再添壓力，盤中曾跌至接近7.2水平。恒生指數當中不乏中國企業，該等企業的收入大部分是以人民幣作計價，若然人民幣大幅貶值的話，將會影響到企業的財務狀況。

更甚者，如作為藍籌股份的內銀板塊，人民幣過分貶值的話，不僅對其資產負債水平和盈利預測造成影響，更會拉低恒指的估值計算。目前人民幣貶值速度顯著，恒指下跌的速度似乎未有趕上，相信恒指或仍有進一步的下調壓力。

另一方面，聯儲局減息的舉措繼續吸引投資者注意，投資者關注在美國總統特朗普壓力下，減息步伐會否加快。美國Jackson Hole全球銀行家年會於9月23日開始一連三天舉行，今年主題為「貨幣政策面臨的挑戰」，投資者將觀察各地央行官員在會上會否透露寬鬆貨幣政策前景。

環觀目前情況，除了美國經濟現狀尚算穩健外，美國以外的國家，比如阿根廷、日本，英國及歐洲等經濟相當疲弱，亞太區已有央行先行減息，似乎推動全球放寬貨幣政策的背後，是各國央行對經濟增長前景的擔憂。各國央行希望透過減息振興經濟，刺激內需，避免經濟一下子高速走下坡。

據芝加哥期貨交易所的利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局9月減息0.25厘的概率為91.2%，年底前減息兩次的機會率仍然高企，有47.2%，減息三次的機會率亦有32.8%。

(作者為註冊持牌人士)

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