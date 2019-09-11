美股收市：道指升73點　連續5日上揚

美國股市收市窄幅上落。道指收報26,909點，升73點或0.28%，連升5日；標指收報2,979點，升少於1點；納指收報8,084點，跌3點或0.04%。

蘋果公司(Apple Inc.)在產品發布會上宣布推出iPhone 11系列3款新手機，刺激股價上漲逾1%，收報216.7美元。該公司的影視服務Apple TV+將於11月1日推出，月費4.99美元，市場憂Netflix業務或受衝擊，拖累Netflix股價急挫2.16%。

金融支付板塊繼續受挫，Visa、Mastercard分別下挫2.86%和3.89%；美國運通亦跌2.18%；Square全日跌1.5%。

中美貿易緊張形勢緩和，相關風險敞口較高的股份回穩，化工巨擘陶氏(Dow Inc.)全日升4.14%，為道指表現最好的成分股；全球最大建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)升2.33%；飛機製造商波音公司亦上揚2.97%。

後市方面，美股出現一個積極訊號，來自就業市場。雖然8月美國非農就業職位僅增長13萬個，差過市場預期的15萬個，惟這相差「僅2萬個」的預測其實已非常準確，因一般實際數據與市場預期要麼遠超估計，要麼遠差過預期。

數據顯示，自2010年起，非農就業職位的實際數字與市場預期相差0至5萬個的情況，僅發生過21次。這21次情況出現後，股市在數據公布後的1個月有80%機會做好，平均全月回報逾2%。

換言之，今次非農就業數據於9月6日公布，投資者可在當日買入，若錯過了，目前買入也無妨，預計10月5日前美股或會升逾2%。一旦如此，或會再創新高。

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