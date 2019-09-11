【市前重點睇】美股個別發展 金價跌穿1500美元
2019年09月11日 07:33
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●美匯指數反覆企98.32水平，離岸人民幣(CNH)於7.11關口上落，港匯見7.8402，圓匯跌至107.51，歐元企1.1047，英鎊報1.2355。金價低見1,485美元。布油企62.38美元，紐油於58美元水平爭持。道指期貨下跌。
●道指收報26,909點，升73點或0.28%，連升5日；標指收報2,979點，升少於1點；納指收報8,084點，跌3點或0.04%。 https://bit.ly/2ktqyy8
●摩根大通行政總裁戴蒙表示，市場需要關注利率的長遠影響，坦言早前美國減息令他感到意外，並已經正在為「零息環境」的風險做好準備。
●美國10年期國債孳息率漲8.78點子，報1.7316厘。
●美國7月份職位空缺數降至5個月低位，表明8月非農就業人數增長降溫之前勞工需求停滯，勞動力市場可能正在逐漸失去動力。
●港股ADR指數收報26,722點，升38點。
●即月恒生指數夜期收報26,773點，升145點，高水89點，成交23,451張。
●紐約期油收報每桶57.4美元，跌0.45美元或0.78%；布蘭特期油收報每桶62.38美元，跌0.21美元或0.34%。
-特朗普解僱國家安全顧問博爾頓，因兩人在許多問題上意見不合。消息引發油價下跌，投資者猜測美國對伊朗和委內瑞拉的外交政策將變得不那麼強硬。
-美國國務卿蓬佩奧重申，特朗普準備會見伊朗總統魯哈尼，美國對伊朗的極限施壓政策不會因為博爾頓的離職而改變。
●紐約期金收報每安士1,499.2美元，跌11.9美元或0.8%，為自8月6日以來首次跌穿1,500美元收市。
●英國富時100指數收報7,267點，升32點或0.44%；法國CAC指數收報5,593點，升4點或0.08%；德國DAX指數收報12,268點，升42點或0.35%。 https://bit.ly/2kaA1dj
●英國首相約翰遜表示，政府正在「努力工作」以便與歐盟達成脫歐協議，但也願意在10月31日無協議脫歐。
●中國外匯局宣布取消QFII、RQFII投資額度限制，金融市場對外開放再邁步。
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