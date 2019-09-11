【股民熱話】一樣的月光　不一樣的中秋

仲有兩日就是一年一度的中秋佳節，可對於香港人而言，今年面對一樣的月光，卻是不一樣的中秋節！

此話可解？香港正處於回歸以來最嚴峻的政治和經濟困境，社會嚴重撕裂，每周的遊行示威，演變成激烈的衝突，暴力升級，令香港人心碎了。本土消費意欲低迷，相信市民過節的花費亦大減，一則沒有心情，二則唔知動盪會維持多久，口袋的錢慳得一蚊得一蚊！

事實上，眼前香港的經濟，不獨受本地因素困擾。中美去年開打貿易戰以來，不斷升級，才是影響香港經濟最致命的因素。打從去年末季，香港經濟增長已開始放緩，今年上半年放緩之勢持續。5月及9月美國再向進口中國商品加徵關稅，幾可肯定下半年香港經濟所受的衝擊會更大。唔少行業都面對生意額大跌的問題，今個年關企業唔知過唔過到，打工仔諗到年尾飯碗可能不保，中秋大節都要慳得就慳！

眼下本土社會氛圍，以及國際形勢的轉變，都令香港人感到陌生和無奈。可更加「不一樣」而且更重要的因素，乃香港的大靠山--中國的經濟表現大不如前。1997年香港回歸，當年中國的國內生產總值(GDP)才9,616億美元，至2018年估計已增至逾13萬億美元，期間平均年增長約9%。可面對經濟發展進入瓶頸階段，房產資產泡沫嚴重，必須實施去槓桿供給側改革，經濟增速明顯放緩，2015至2018年的經濟增長介乎6.5至6.9%水平。最近國際評級公司惠譽更將2020年中國的經濟增長預測降至5.7%，反映在中美貿易戰的打擊之下，加深了中國經濟結構性改革的困難，情況遠比想像中惡劣。

由於沙士以來香港政府一直強調要與中國經濟更緊密連繫，無論是旅遊、零售、金融、保險、貿易物流等，皆以服務中國為先。將大部分雞蛋放在同一個籃的後果，就是今時今日，當中國經濟增長持續放緩，香港經濟增長自然無以為繼，亦難在短時間找到其他新的增長點彌補增長缺口。

這就是當前香港人面對回歸以來一個「不一樣的中秋」，圓月依舊，但人面全非。昔日的自信、和諧、安全和幸福感，不知掉到那裏去了。

承傳獅子山下的奮鬥精神，更苦的日子，總要堅強繼續走下去。作為投資者，近期股民口邊常問的，乃如今可以將錢放在哪裏較安全？業主就會問，係咪應該劈價減磅套現？對於期待着上車的一族，會問到底現在是否已到買樓時機。

不同的訴求，有着不同的顧慮。筆者的看法是，面對未來12至18個月的經濟逆風來勢洶洶，無論你想買股票、置業，所有重大投資前，記得兩個原則。第一是拒絕高槓桿投資；第二是有心理準備買咗就要捱價一段時間。若然手頭唔夠錢，要做較大額的銀行貸款才能進行投資，又或者沒有足夠的流動資金，來應付突如其來的變化，那就最好一動不如一靜，不要冒險。畢竟中、港經濟轉差的趨勢已成，一旦明年美國應驗債息倒掛啟示，經濟開始衰退，全球經濟不景氣，只怕金融市場更大的危機尚在後頭，屆時首要顧及的，是如何能捱到見到明年的圓月！

東方產經專欄作者帥哥

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