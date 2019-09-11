全球經貿戰：中國首次從阿根廷進口飼料豆粕

阿根廷政府宣布，中國將首次從阿根廷進口飼料豆粕(從大豆提取豆油後的副產品)。阿根廷穀物出口公司商會CIARA-CEC總裁Gustavo Idigoras表示，上述交易仍然需要經過工廠授權程序，然後再進行註冊，可能需時幾個月，料不會立即開始出貨，但認為該筆交易是一項歷史性的協議。

阿根廷總統馬克里表示，該項協議將增加農業部門的就業機會，並為阿根廷農民創造更多的機會。

中國是最大的豆粕消費國，因其龐大的養豬業需要飼料豆粕，而全球最大加工大豆出口國阿根廷一直試圖進入中國市場。據了解，中國官員上個月考察了阿根廷的豆粕工廠。

阿根廷預計今年豆粕出口量將達到2,600萬噸，生豆出口量將達到850萬噸。

事實上，自中美貿易戰以來，中方祭出「大豆牌」報復美國，惟此舉或抬升中國通脹壓力。面對自身國內對大豆的龐大需求，中國積極尋找解決辦法，以減低對美國大豆的依賴，包括向巴西購買大豆。中國國務院副總理胡春華最近與俄羅斯總統普京會面時，亦指中國市場巨大，有能力購俄羅斯生產的所有大豆。

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