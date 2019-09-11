【即市分析】中資航空股「平」係有原因…

從基本面睇，油價雖然受減產消息刺激，但睇番全球各大央行都講緊減息，更甚者係傾緊放水再次QE求經濟，可想而知未來環球經濟可以有幾大鑊！咁試問油價又可以升到幾多？當然，老實講，如果環球經濟係差，尤其是中美貿易戰持續下，內地經濟都唔會好，中資航空業都一樣會身受其害，前景亦都唔會樂觀。

另一方面，中美貿戰持續，外界一直估計人民幣貶值空間有幾大，這亦直接影響作為主要收入貨幣的板塊企業收入；相對地，美國雖然炒減息，但全球避險需求未見大減，美元隨時可以炒避險，咁美元企硬的話，則不利以美元作主要開支的航空股。

大行美銀美林最新研究報告就指，三間中資航空股之上半年業績表現普遍遜預期，管理層提醒定價壓力將持續至第三季，惟預期第四季情況將好轉，故維持對國航、東航及南航之「買入」評級，但就下調19年至21年企業盈利預測17至21%，並分別下調上述三間航空股目標價分別至8.1元、4.85元及5.35元。

策略上，油價回軟已不利航空股，加上人民幣貶值、大行唱淡等因素考慮，故就算板塊現價估值唔貴，但基本面根本未有改善迹象，所以還是「便宜」莫貪！

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