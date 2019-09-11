全球經貿戰：日本收緊出口限制　南韓向世貿組織申訴

南韓示威者舉起「不要日本首相安倍晉三」的標語。(美聯社圖片)

南韓貿易部長Yoo Myung Hee發表聲明指出，該國將就日本對晶片和顯示屏製造中使用的三種主要材料實施出口限制一事，向世界貿易組織(WTO)提出申訴。

南韓聲稱，在該國最高法院7月4日對戰時強迫勞動者的裁決之後，日本就有了政治動機。南韓將要求日本通過WTO作為爭端解決程序的一部分舉行雙邊會議；尋求「建設性」措施來解決與日本的問題。

據悉，南韓向WTO提出申訴後，日韓兩國首先需要在兩個月內進行磋商，若雙方屆時仍未達成一致，將進入WTO爭端解決程序，訴訟結果最終公布或需耗時兩年以上。

日韓因二戰勞工訴訟問題導致關係惡化，日本經濟產業省於7月份收緊對南韓出口晶片及智能手機零件的管制，企業需申請許可方能對韓出口，每次程序費時約90天。當時，南韓產業通商資源部長官成允模曾稱，限制出口不僅違背WTO基本原則，也違反G20峰會強調的主旨，即是各方致力於實現自由公平、透明穩定的貿易和投資環境，並保持市場開放的精神。

其後，日本於8月初決定將南韓剔出貿易白名單，意味南韓盡失現享的出口優惠待遇。南韓隨後亦作出報復行動，把日本也剔出白名單。

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