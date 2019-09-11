【即市分析】「升」卦助港股蓄勢待發

玄學金融家鄭勤龍：從卦象顯示，恒指走勢正處於《地風升》變《地澤臨》之中，在易經中「地」象徵着萬物之母，具有滋養萬物的功能，所以說卦傳曰：「地也。萬物皆致養焉。」若然將其應用於恒指的表現上，便代表着恒指正處於休養生息，蓄勢待發的階段。

承接上周象徵小鳥拍翼而飛的「小過」卦，恒指上周三曾一度升逾一千點，然而由於小鳥終歸不是大鵬鳥，沒有一躍飛行幾百里的耐力，所以恒指在小幅度的反彈過後，上升的動力便無以為繼，有如小鳥在半空中奮發拍翼而不欲下墜之景象。

如今「升」卦和「臨」卦皆帶有地的元素，可以幫助恒指重新蓄聚動能，讓小鳥可以降落於樹幹上棲息，等待體力回復後飛，所以序卦傳曰：「聚而上者謂之升。」

報道指，中美雙方本月將會舉行副部長級貿易談判，然後下月初副總理劉鶴將會率領代表團赴美舉行高級別的貿易磋商。日前美國財長姆努欽表示，中美貿易磋商有積極進展，雙方已就貿易協議執行機制有概念，然而他卻強調，若果此次未能與北京達成協議，美國總統特朗普毫無疑問將會繼續對華加徵重關稅。

回顧過去，中美貿易重啟談判之初，相方都會毫不吝惜地給予市場希望及好消息，此亦符合「升」卦蓄聚能量之象，然而因「臨」卦具有居高臨下及高處不勝寒之意，所以投資者亦不宜對恒指的升幅有過高的期望。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。