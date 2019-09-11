港股格局：沈慶洪指手機設備股要睇位食胡

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股近日走勢較牛皮，波幅亦不大，主要因為市場正關注香港社會事件，以及美國國會復會後將討論《香港人權與民主法案》。他認為，恒指周二(10日)回補上月初裂口後，即見阻力並回落，相信26,800點水平繼續有阻力，現時大市支持位於26,300點。

外匯管理局宣布取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制，沈相信，這個舉動反映內地有刺激政策出台。另外，預計9月時A股會迎來「十一」行情，滬綜指或可挑戰3,100點。

蘋果公司發布3款新iPhone，手機設備股近日有炒作，不過相關股份近日已經炒上，在發布新機後，相關股份或會回吐，現時並不是追入時機，投資者要睇位「食胡」。

國際金價連續第四天下滑，每安士跌穿1,500美元的心理關口。沈表示，金價於技術上有回吐壓力，加上避險情緒降溫，但預計黃金中長線向上勢頭未改，若能穩守1,450美元，金價仍有望挑戰1,600美元水平。

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