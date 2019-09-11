【即市分析】內地客驟減　友邦會否大受打擊？

其實，香港的人壽保險產品收費向來比內地便宜，且以美元計價，等於揸住美元資產，在人民幣持續貶值之下，仍具吸引力。加上，友邦近年致力於內地城市發展業務，即使內地人減少來港購買保險產品，該公司仍有吸納內地客的據點，或可抵銷香港的損失。

大行高盛就對友邦相當睇好，指出就算內地客自明年起停止來港投保，甚至因為續保困難而決定放棄現有保單，估計會帶來19至23%的負面影響，而目前股價已反映內地客來港投保大跌七成的影響。不過，該行將友邦今年下半年的新業務價值預測降12%，反映香港銷售放慢，目標價睇94元，重申「確信買入」。

技術走勢方面，友邦7月份高見88.5元，其後調整至72元邊見底，上周三(4日)藉撤回逃犯修訂升穿79元，似乎暫時見支持，MACD牛叉擴闊，後市若升穿80蚊，可小注博彈至85元，向下則嚴守76元止蝕。

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