年內第三Deal！麥當勞購硅谷AI初創　加速自動化

麥當勞年內第三次收購科技相關企業！最新目標為美國硅谷初創人工智能(AI)公司Apprente，冀透過其相關技術，推動為方便駕駛人士而設的買餐服務「Drive-Thru(得來速)」(消費者不用下車就能點餐)的自動化，以及加快點餐過程，將來亦可用於自助點餐機和手機應用程式(App)上。

Apprente於2017年創立，專注於研發運用在餐飲業的多種語言的語音對話系統，透過機械代替人手，將顧客的訂單內容傳達給廚房員工。事實上，麥當勞已在特定地點對Apprente的技術進行測試，並研發配置機械炸鍋的聲控「Drive-Thru」，以提供更快、更簡單及更準確的訂單。

此外，麥當勞計劃創立一支名為McD Tech Labs的硅谷新團隊來加倍技術投資，納入Apprente作為創辦成員之一，而Apprente聯合創辦人Itamar Arel將出任新團隊的副總裁。

早於今年3月，麥當勞已宣布收購以色列初創AI企業Dynamic Yield，市傳該筆交易價值超過3億美元，是公司廿年以來最大的一筆交易。公司於7日後再宣布收購智能技術平台Plexure 9.9%股權，傳涉資約370萬美元。

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