【午市重點睇】美匯企98.3水平　日圓回軟

●美匯指數高企98.34水平，港匯跌至7.8417，圓匯弱見107.7，離岸人民幣(CNH)反覆見7.1152，英鎊企1.2355，歐元於1.105水平上落。金價升見1,493美元，最新企1,491美元。布油見62.8美元，紐油企57.87美元。道指期貨倒升。

-地產股領漲大市，港鐵遭降級仍升2%。

-二三線股落鑊，桐成曾飆1.3倍。

-銀行股做好，滙豐重上60元關。

-廣澤國際復牌曾飆2.3倍。

-亞太絲路投資飆42%突停牌。

●新股專輯：復宏漢霖明起招股，集資最多37億元。

●【大行報告】高盛續叫沽，港交所逆市跌1%。

●【即市分析】

●共度時艱：數碼港及科技園商業租戶減租50%，為期半年。

●亞洲股市：日股升逾百點，韓澳股齊做好。

●全球經貿戰：中國首次從阿根廷進口飼料豆粕。

●全球經貿戰：日本收緊出口限制，南韓向世貿組織申訴。

●南韓8月失業率創2013年以來最低。

●港元拆息︰1個月升至1.87厘，連升三日。

●人民幣兌每美元中間價為7.0843，較上日開市價上調3點子，呈兩連升。

-人民銀行逆回購300億人民幣。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.45厘。

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