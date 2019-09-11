【名家貼士】汽車股前景仍存隱憂

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡：內地8月CPI同比升2.8%，高於市場預期，不過期內PPI按年降0.8%，連續3個月錄得負增長，同時亦是16年8月以來的近3年最低。另外，內地外貿數據仍較疲弱，8月出口按年只增2.6%，除低於7月的10.3%外，亦低於市場預期的6.3%。不過，目前投資者焦點於中美於10月重新談判及憧憬中央推出更多支持經濟措施，經濟數據對股市的影響較為有限。

內地乘聯會公布，8月乘用車市場零售156.4萬輛，按年下降9.9%，連跌14個月，延續有紀錄以來最長跌勢。而累計今年首8個月，狹義乘用車零售下降8.9%。雖然，行內股份未受太大影響，不過，投資者需留意汽車需求於未來一季會否改善。傳統上，第四季為銷售旺季，而中央亦有意出台新政以支持汽車行業，但目前經濟下行壓力持續加大，不利消費意欲，加上早前的促銷亦先行透支了部分需求，料未來銷售仍具較大壓力，汽車股前景不宜過分樂觀。

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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