報告：香港消費者信貸市場升勢放緩

個人信貸資料公司環聯公布，根據第二季信貸行業分析報告，反映受近期不明朗的宏觀經濟環境影響，香港消費者信貸市場的升勢顯著放緩。

報告顯示，儘管今年次季各類貸款應繳款項總額創下歷史新高，達3,500億港元，按年增長2.9%，增幅低於去年同期的4.4%。其中循環貸款應繳款項，包括銀行信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款按年增3.2%，至於汽車貸款、無抵押私人貸款及按揭貸款等非循環貸款，增幅2.7%。

新增貸款方面，唯一錄得較大增幅的是信用卡貸款，按最新的第一季數據，按年增長6.1%，反映發卡機構在新增貸款方面，轉為向現有客戶提供信貸產品，充分利用未使用的信貸額度，而非以新增貸款來償還信用卡應繳款項。

環聯香港研究及顧問部總監劉俊傑表示，根據過去數季的資料顯示，香港消費者有能力抵禦宏觀經濟壓力，惟中美貿易戰曠日持久，以及香港近期的社會問題，已經對零售及消費者信貸市場帶來了額外的壓力，認為未來兩季對貸款業而言為關鍵，屆時將有明確信號顯示，對消費者信貸市場的影響屬短暫或長久。

值得注意，大部分消費者信貸產品，包括信用卡、汽車貸款、按揭貸款、無抵押私人貸款及無抵押循環貸款的新增戶口數目，均錄得按年跌幅。由於貸款機構仍繼續支持消費者，並增加提供信貸，令不少信貸產品的貸款額，仍錄得正面增幅。

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