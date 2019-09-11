【瑞通推介】手機設備股輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報26,909點，升73點或0.3%，連升5日。不過納指連跌3天，反映資金主要沽售科技股。

恒指周二(10日)曾升近190點至26,870點，開始回補8月初的下跌裂口，但其後反覆向下，收市微升2點，報26,683點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,300萬元，反映投資者續對後市好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,880點，而熊證街貨重貨區為收回價2,7000至27,099點。

國家外匯管理局公布取消合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制，進一步擴大中國金融市場對外開放，加上A股陸續被納入多個國際指數，被市場視為有助吸引外資繼續進入中國資本市場，從而帶動A股表現。然而也有意見認為，QFII使用率較低，不預期單單取消額度可令資金大舉湧入A股。

南方A50周二好淡爭持，以14.96元的近全日低位收市，周三早段亦好淡爭持，於15元附近水平上落。周二有60萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有17萬元淨流出。

中資券商股亦預期可受惠A股成交和資金流入上升。中信證券周二收跌0.5%，結束4日升勢，周三早段趁消息推上16元水平，升幅近2%，處多條平均線上。周二分別有213萬和89萬元淨流出其好倉和淡倉。

蘋果推新iPhone，當中iPhone 11零售價僅699美元，更比iPhone XR低50美元，市場憧憬可提升銷量，手機設備股周三早段個別發展。具蘋果系概念的瑞聲科技漲2%，嘗試企穩50天線(約39.7元)。早前連升九個交易日的舜宇光學，繼周二調整2.5%後，周三早段先跌後靠穩，於115元水平徘徊。

中國聯通是周二表現最佳藍籌，收升近5%於8.44元，創兩個月高並錄三連升。聯通與中國電信簽署5G網絡共建共享協議，雙方在全國範圍合作共建5G接入網絡，大行亦普遍唱好，料兩間公司長遠可大幅降低資本開支。周三早段聯通股價回調約1%，回落至8.3元水平。周二分別有2萬元和4萬元淨流入其好倉和淡倉。

至於中資電訊龍頭中國移動，市場也關注其5G相關開支，有券商料該公司網絡優勢未來或會消減，股價周二跑輸同業，收市僅微升0.3%於66.2元，於67.1元的50天線得而復失，當日有逾440萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有31萬元淨流入。

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