【深度解構】香港的啟示！困局愈久　內地愈不能放水？

內地豬肉價格急飆拖累一眾肉價上漲、水果價格亦升、貿易戰持續，加上人民幣持續貶值，嚴重削弱了民眾的購買力，即工資沒有增幅，但必需品開支持續遞增，反映內地有加碼刺激經濟的必要，務求讓民眾袋口的錢增多。不過，凡加碼放水，總有部分「不聽話」的資金炒作樓市。目前令內地遲遲不額外放水，僅靠不斷「降準」釋放「舊有資金」的原因，可能與「香港」有關！

【香港困局愈久 內地愈不能放水？】

投資銀行家、CFA特許金融分析師、曾為財經雜誌《巴倫氏》專欄作家，目前為美國著名財經媒體彭博社撰稿的任淑莉(Shuli Ren)認為，香港抗議活動愈是拖下去，中國內地就愈不可能如市場預期般所望祭出「上萬億元」的刺激措施，因內地痛苦地意識到，過去的寬鬆貨幣政策不僅催生了資產泡沫，還擴大了貧富差距，若重蹈覆轍，內地也可能會被誘發社會不安。

數據顯示，過去10年，中國通過巨額支出刺激經濟增長，自2008年美國雷曼兄弟倒閉後，內地先是推出4萬億元人民幣(俗稱「四萬億」)的經濟刺激計劃，其次是2014和2015年的減息，以及2015至2018年間3.5萬億元人民幣的棚改項目(即香港俗稱的「舊區重建」)等。

【生產物價通縮也不敢減息】

但近來，即使是生產企業被通縮籠罩(7月及8月生產物價指數(PPI)連跌兩個月)，加上貿易戰僵局加深，內地本應要放水，惟當局對貨幣工具的使用仍是非常小心謹慎。

誠然，內地上周五(6日)降低了銀行存款準備金率(即俗稱「降準」)，但直接減息還是遙遙無期。事實上，人民銀行上個月推出貸款市場報價利率(LPR)改革(市場稱為「變相減息」)後，也可以理解為央行為推遲重量級貨幣決策爭取了一些時間。

財政方面，內地也找到了建設項目融資的新辦法：今年迄今地方政府專項債發行已創下紀錄新高。不過，基礎設施支出並沒有增加，這是因為中國財政部一直在認真審計地方政府，有時是兩周一次，以確保資金妥當使用。

【香港困局帶來啟示】

除了內地本土情況，隨着香港社會動盪局勢已持續14周，內地愈益認為高不可攀的樓價是動亂背後的根源，就連香港中聯辦也提到民生是個合理的擔憂。

因此，內地政府不希望香港的不滿情緒蔓延到內地，也意識到如果用堅尼系數(Gini Coefficient、即俗稱貧富懸殊指標)來衡量的話，內地社會現在收入極端不均。

自2013年以來，北京、上海、深圳，以及廣州一線城市的樓價已倍升，所以內地的年輕人，就像香港年輕人一樣，也會發現向上爬到中產階級的梯子愈來愈難。

因此，人民銀行遲遲不肯「放大招」也在情理之中，無論何時「開閘放水」，都有相當一部分資金會流入樓市。

【內地二線樓價直逼英國倫敦】

究竟內地樓價有幾癲？若具體描述，就是英國倫敦，之後到...中國嘅廈門？

早前有媒體報道，中國經歷了4年樓市熱潮後，使世界上一些最昂貴的樓市並不在你預期的地方。據統計，目前中國二線城市的樓價並不低，平均價更直逼英國倫敦！

資料顯示，若以平均1,076方呎計，倫敦平均樓價56.63萬美元(約441萬港元)，之後就是中國廈門的52.86萬美元(約412萬港元)、杭州的40.05萬美元、南京的30.87萬美元、蘇州的30.79萬美元、合肥的25.89萬美元、無錫的25.59萬美元、天津的23.88萬美元、濟南的22.97萬美元。

數完一大堆中國二線城市後，才到英國伯明翰的22.86萬美元、利茲的22.74萬美元，以及曼徹斯特的21.65萬美元。

【不少家庭入不敷支】

面對高樓價，可以肯定的是，中國家庭預算已日益緊絀：2018年中國家庭債務總額佔收入總額的比例達到53%，即每100元收入，有53元需要用作還債，該數字較2008年金融海嘯時高出34個百分點，增速為全球主要經濟體之冠。

不過，上述比率未算驚嚇。由於各人的收入都有特定限制，不是100%都能活用，例如一出糧就要繳交貸款利息、強積金、稅務、水電費等，扣除這些特定開支後，真正「自由」動用的收入被稱為「可支配收入」。

因此，若從中國家庭債務佔可支配收入比率來看，目前比例更達120%，即中國家庭負債已屆入不敷支水平，該比例甚至較不甚儲錢的美國人多出20個百分點。

分析指出，中國家庭負債比率高的原因來自樓價太貴，而樓市是政府經濟發展「火車頭」。有統計顯示，2018年深圳平均樓價高達中國家庭平均每年收入34倍。

【年輕專才寧願回鄉】

報道訪問了Vincent Fan，他就是一個很好的例子。這位26歲的IT工程師表示，由於找不到負擔得起的房屋，考慮搬離廈門，他是從陝西省來到廈門求學後，在這個城市住了8年，異鄉成了故鄉。不過，過去10年，廈門的樓價增長了兩倍以上，他表示，目前樓價大約是他工資的40倍。他坦言，工資就像是在小城市的級別，但當想買樓時，樓價和大都市一樣。這是不可能的。

廈門是中國東南沿海的港口城市，市中心一幢1,000方呎的單位幾乎與倫敦的普通住宅一樣昂貴，但廈門工資僅為倫敦的1/4；杭州是科技巨頭總部所在地，每方呎的樓價現在與亞馬遜公司所在的美國西雅圖不相上下！

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