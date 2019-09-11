【名家貼士】內地穩增長有利水泥股

海螺水泥中期業績不俗，收入716億元(人民幣‧下同)，按年增加56.6%，錄得純利153億元，增長18%，每股盈利2.88元，不派中期息。上半年，水泥熟料合計淨銷量2.02億噸，增長41.6%；產品綜合毛利率33.6%，下降11.23個百分點。每單位成本每噸175.54元，上升5.5%，主要受大宗原材料採購價格上漲以及人工成本增加影響。

不過，第二季盈利按年增12%至92億元，較預期為佳。同時，管理層對今年第四季需求有信心，以及預計整體水泥價格將於九月份開始上升。公司維持今年資本開支目標100億元，相對強勁的經營現金流超過350億元，相信海螺有能力維持合理派息。

內地穩增長的態度愈發清晰，人行全面降準，甚至之後降息，已在市場評估當中，加上加快審批地方專項債，基建項目上馬料更多，也是第四季宏觀經濟主調。九月後是傳統水泥旺季，加上今年特別強的穩增長政策刺激，水泥股催化因素多。海螺為行業領導者，現價市盈率7倍，息率4厘，估值並不昂貴，建議47.5港元吸納，目標價54港元，止蝕位43港元。

(作者為註冊持牌人士)

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