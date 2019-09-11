【供樓注意】滙豐銀行再出手　加按揭利率0.15厘

滙豐銀行再出手削減按揭優惠，將物業按揭貸款的封頂利率由最優惠利率(P)減2.65厘，上調至P減2.5厘，意味實際按揭利率升0.15厘，至2.625厘，適用於一手、二手及轉按，即時生效。

滙豐發言人稱，作為主要的市場參與者，該行致力確保香港的按揭市場能夠健康及持續發展，因此會因應市場情況定期檢視按揭息率，如有需要，將作出適當調整。近日，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格，該行決定調整按揭息率。

假設以貸款額400萬港元、還款期30年、按揭利率2.475厘計算，每月供款15,753元。若按揭利率上調0.15厘，每月供款增至16,066元，即每月供款額多出1.98%或313元，全期利息開支則增加6.74%或11.27萬元。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，香港拆息持續處偏高水平，一個月拆息仍接近2厘，加上最近定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落。此外，美國已啟動減息，銀行基本上不會加最優惠利率(P)，故選擇再次調整按息，顯示進一步改善按揭業務利潤及息差的決心，以扭轉按揭利潤微薄的局面。

她指出，是次大型銀行調整按揭優惠具指標性作用，預料將有銀行逐步跟隨調整，但實際調整視乎銀行的資金成本及樓按積極性，相信銀行間調整按揭息率步伐及幅度不一，短期內銀行間新做按揭息差可達0.15至0.25厘。

她相信，是次調整按揭息率及優惠並非收緊按揭，相信銀行對於樓按取態仍然正面，調整後按息仍處低水平，對樓市影響不大。若市場風險沒有大增，相信年內大行調整按息行動已告一段落，加上美國年內有機會再減息，按息大致上將維持約2.5至2.625厘低水平。

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