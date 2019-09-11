樓價UPDATES：市區樓重現四球以下成交

市區樓重現四球以下成交，牛頭角永明樓兩房單位，減價10萬港元，只售390萬元，單位47年升值近100倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣遠晴中層A室，實用面積約431方呎，一房連露台間隔，議價後減約500元，以月租18,500元成租，實用呎租約42.9元，業主於2014年8月以約660.9萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約3.4厘。

●西灣河嘉亨灣1座中高層G室，實用面積約499方呎，兩房兩廳間隔，望避風塘海景，原以1,130萬元放售，及後累減38萬或約3%，以1,092萬元成交，實用呎價約21,884元。

●西營盤盈峰一號低層C室，實用面積530方呎，一房間隔，向東，望樓景，以27,000元租出，實用呎租50.9元，業主於2008年8月以641萬元買入單位，持貨11年，租金回報5.1厘。

●堅尼地城加多近山高層D室，實用面積413方呎，一房及儲物房間隔，享海景，以每月29,000元租出，實用呎租70.2元，業主於2019年8月以1,125萬元買入，即買即將單位出租，租金回報3.1厘。

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九龍區

●牛頭角永明樓低層D室，實用面積333方呎，兩房間隔，上月底開價400萬元放售，由於可承做最多9成樓按，買家即睇即洽購單位，終以390萬元購入，呎價約11,712元，原業主1972年僅以4萬元購入，47年升值96.5倍。

●將軍澳THE PARKSIDE第3座低層D室，實用面積約704方呎，採套三房間隔，望海景，今年5月叫價1,450萬元放售，經議價後減價152萬或約10%，終以1,298萬元交吉形式沽出，實用呎價約18,438元，原業主約於2014年12月，以約834.3萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約463.7萬元，物業升值約56%。

●將軍澳中心2座中層D室，實用面積465方呎，兩房間隔，獲同區上車客承接，成交價約796萬元，實用呎價約17,118元，原業主於2005年10月以225萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約571萬元，升值逾2.5倍。

●九龍城成龍居連平台單位，實用面積316方呎，屬一房間隔，連71方呎平台，由於項目位處41名校網，吸引用家捧場，上月中放盤價658萬元，經議價後減價至575萬成交，減幅達約13%，實用呎價約18,196元。

●長沙灣泓景臺3座中層D室，兩房間隔，實用面積約492方呎，以約21,000元放租僅4天，即接獲區內客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以19,500元租出，實用呎租約39.6元，新租客為夫婦，心儀單位開揚企理，故睇樓3次後決定承租。

●元州街南廬大廈高層A室，實用面積292方呎，兩房改一房間隔，最初開價440萬元，放盤不足10天，以400萬元成交，實用呎價13,699元，新買家為外區首置客，鍾情物業鄰近港鐵站，加上銀行可承造9成按揭，即拍板入市作新居。

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新界區

●粉嶺逸峯3座高層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，終以596.8萬元沽出，實用呎價約13,002元，原業主於2016年5月，以480萬元購入，持貨3年，現轉手帳面獲利約116.8萬元，物業升值逾24%。

●粉嶺高爾夫．御苑7座高層C室，實用面積375方呎，一房間隔，開價約16,000元，議價後減價3,000元，以13,000元租出，實用呎租34.7元，新租客為外區客，業主則於2018年以736萬元購入，是次租出單位可享約2.1厘租金回報。

●馬鞍山薈朗1座中層B3室，實用面積266方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以428萬元易手，實用呎價16,090元，原業主於2016年以332萬元購入，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約96萬元離場，單位升值約28.9%。

●元朗朗庭園1座高層F室，實用面積436方呎，兩房間隔，同類一向少有放盤，於8月叫價630萬元放盤，累減65萬元或10%，剛以565萬元沽出，實用呎價12,959元，新買家為用家，睇樓數個月，見近期業主叫價態度軟化，捉緊機會入市。原業主則於2016年9月以438萬元購入，持貨剛滿3年即沽出單位，帳面獲利127萬元或29%。

●元朗尚悅本月錄3宗成交，其中13座高層G室，實用面積425方呎，兩房間隔，開價595萬元，減至580萬元沽出，實用呎價13,647元，新買家為用家，原業主則於2014年7月以約438萬元一手買入單位，持貨約5年，帳面獲利約142萬元，升值約32%。

●天水圍嘉湖山莊九月至今錄約18宗租賃成交，平均實用呎租約24.5元，嘉湖山莊景湖居6座高層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，以13,800元租出，實用呎租約22元，業主於2012年以320萬元買入，租金回報約5.2厘。

●青衣青怡花園3座中層E室，實用面積約343方呎，兩房兩廳間隔，望青衣公園，以568萬元沽出，實用呎價約16,560元，原業主在2010年8月，以約197萬元買入，持貨9年，現帳面獲利約371萬元或逾1.8倍。

●馬灣珀麗灣8月全月錄得4宗成交，本月至今僅錄1宗，單位為22座高層D室，實用面積549方呎，兩房間隔，享海景，叫價738萬元，減價10萬元，至728萬元易手，實用呎價13,260元，原業主於2016年以321.4萬元買入，持貨約3年，帳面獲利406.6萬元，單位升值近1.3倍。

●東涌映灣園9月首10天錄12宗成交，追平8月全月，近日屋苑9座高層C室，實用面積565方呎，兩房間隔，享山景，同時獲兩組外區用家爭購，最終以670萬元沽出，實用呎價11,858元，新買家為換樓客，見上址價錢吸引，積極洽購。

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