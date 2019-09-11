金管局揭秘1998年打大鱷「交易作戰室」

即將卸任香港金融管理局總裁一職的陳德霖，於《匯思》撰文，回顧1998年亞洲金融風暴時打大鱷的秘史，形容當年金管局動用外匯基金，於股市和期貨市場反撃投機者操控行為，是「痛苦卻必須做的決定」。

陳德霖指，當年投機者以「雙邊操控」策略襲港，既避過貨幣發行局的利率防禦機制，及利用匯市和股市互相施壓，認為金管局若「不作為」或「坐以待斃」，並非可接受的選項，加上鄰近地區的經驗前車可鑒，一旦香港的金融體系受投機活動衝擊而崩潰，後果不堪設想。

回顧當年細節，在1998年8月14日，政府財經事務局出面臨時邀約香港最大3家證券商的主事人商討，並向其告知特區政府已決定入市，在股票和期貨市場反撃雙邊操控。

當時召集了一個「戰事」小組，並徵召當時負責儲備管理的助理總裁葉約德，在其房間設立「交易作戰室」，安裝數條有錄音功能的電話線，可以直接向券商下達指令，而任務簡單明確︰制止由投機者雙邊操控戰術造成股市和恒指期貨市場過度下跌，而對金融體系的衝擊。

8月28日為該局入市行動的最後一天，來自投機者的沽售壓力達到高峰，形容金管局幾乎是市場唯一買家，快要鳴金收兵之時，更部署了一步棋：挾短倉，攻擊投機者的「後欄」。

為反擊投機者沽空活動，該局主動接觸了恒指成份股的主要股東及託管人，向其陳明利害，亦與結算所取得協議，答應嚴格執行T+2(即成交日後兩天完成交易)的結算規則，意味沽空者如果無法在T+2日交貨，結算所就會按補購規定，替他們從市場上以當時市價入貨平倉，任何虧損由沽空者全額承擔。

政府干預行為被視為違背自由市場原則，隨着港元息率回歸正常、恒指回升，該局與政府官員頻頻出訪海外，解釋入市的理據，重申絕不背棄香港一向珍視的自由市場原則。

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