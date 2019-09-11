內地客減少！萬通保險指來港投保人數明顯下跌

隨着近期來港旅客減少，保險界內地客數目亦有所放緩。萬通保險首席營運總監葉嘉年承認，受社會事件影響，公司8月份來港內地投保客有明顯下跌，惟不便透露下跌幅度。

保險業監管局早前向業界呼籲，應盡量避免過度依賴單一收入來源。葉指出，公司內地客佔比低於業界平均26%水平，同時本地產品增長動力大增，包括可扣稅延期年金(QDAP)及自願醫保(VHIS)產品，內地客減少應該對公司整體業務影響不大。

社會動盪令各行各業憂慮裁員潮出現，該公司首席市務總監蕭莉玲認為，香港保險市場仍維持增長，尤其市民對退休產品的認知提高，業界不論前線代理人或後勤員工仍需持續招聘，對科技界人才需求特別大。

萬通推出首款受政府認可的可扣稅延期年金，意味市場目前共有13款QDAP產品，該產品總內部回報率(IRR)高達4.73厘，而保證回報亦按監管要求超過一半，惟只限以美元投保。

葉表示，近年不少客戶購買大額保單時，都傾向使用美元付款，除美元計價產品的回報率較高外，亦貪美元於國際地位較難取代，有助分散投資風險。

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