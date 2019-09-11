【市後重點睇】美匯靠穩　道期升49點

美匯指數守穩98.4樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.11，港匯報7.8397，圓匯進一步跌至107.8左右，歐元、英鎊分別處1.103及1.236。金價續於1,500美元樓下徘徊，現報1,490美元，布油企62.5美元，紐油則在57.8美元。道指期貨升49點。

●市後關注點

-20:30 美國8月生產物價指數

-22:00 美國7月批發庫存

-廣澤國際一度炒高4.9倍。

-異動股：雅高破頂後急挫四成。

-大摩指取消QFII額度限制利淡港交所。

●中國向美方釋出善意，將部分貨物列入關稅豁免清單。歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.5%，報7,304點；德國DAX指數升0.45%，報12,324點；法國CAC指數升0.24%，報5,606點。

●【即市分析】

●【供樓注意】

-滙豐銀行再出手，加按揭利率0.15厘。

-中原按揭料短期銀行間按揭息差或達0.25厘。

-信銀國際加入戰團，1周美元定存息率高達8.8厘。

●新盤部署：

-大手客斥1600萬購兩伙GRAND MARINI。

-尚·珒溋示範單位料日內開放，冀短期開價。

-日出康城MARINI兩期下午售318伙，準買家已排隊等候。

●【深度解構】香港的啟示！困局愈久，內地愈不能放水？

●共度時艱：科技園減租！企業指象徵意義大，助留港。

●金融界裁員不絕！嘉信理財600人丟飯碗。

●報告：香港消費者信貸市場升勢放緩。

●全球經貿戰：美企加速撤出中國，1/4投資轉至其他地區。

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