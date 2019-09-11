【市後重點睇】美匯靠穩 道期升49點
2019年09月11日 16:12
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(美聯社圖片)
美匯指數守穩98.4樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.11，港匯報7.8397，圓匯進一步跌至107.8左右，歐元、英鎊分別處1.103及1.236。金價續於1,500美元樓下徘徊，現報1,490美元，布油企62.5美元，紐油則在57.8美元。道指期貨升49點。
●市後關注點
-20:30 美國8月生產物價指數
-22:00 美國7月批發庫存
●港股重上二萬七關，恒生指數全日升475點或1.78%，報27,159點，滙豐漲3%，地產股挾升。https://bit.ly/2kqXSWt
-廣澤國際一度炒高4.9倍。
-異動股：雅高破頂後急挫四成。
-大摩指取消QFII額度限制利淡港交所。
●A股快報：滬綜指收跌0.4%，酒股普遍下跌。https://bit.ly/2kD80eA
●亞洲股市：日股漲205點，韓股連升6日。https://bit.ly/2m4hG27
●中國向美方釋出善意，將部分貨物列入關稅豁免清單。歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.5%，報7,304點；德國DAX指數升0.45%，報12,324點；法國CAC指數升0.24%，報5,606點。
-南非傳媒集團Naspers旗下、持有約31%騰訊(00700)股權的子公司Prosus於泛歐交易所正式掛牌，其開市價為76歐元，較上市參考價58.7歐元高29.4%。
●【股匯攻略】美科技指數走勢還看歐洲議息。https://bit.ly/2lIXEds
●【即市分析】
-國壽有氣有力敲認購證。https://bit.ly/2ktOaTj
-汽車股前景仍存隱憂。https://bit.ly/2kDzlxe
-內地穩增長有利水泥股。https://bit.ly/2lHU7fA
●【供樓注意】
-滙豐銀行再出手，加按揭利率0.15厘。
-中原按揭料短期銀行間按揭息差或達0.25厘。
-信銀國際加入戰團，1周美元定存息率高達8.8厘。
●新盤部署：
-大手客斥1600萬購兩伙GRAND MARINI。
-尚·珒溋示範單位料日內開放，冀短期開價。
-【多圖】啟德尚·珒溋示範單位首曝光。https://bit.ly/2kaDkRJ
-日出康城MARINI兩期下午售318伙，準買家已排隊等候。
●【深度解構】香港的啟示！困局愈久，內地愈不能放水？
●共度時艱：科技園減租！企業指象徵意義大，助留港。
●金融界裁員不絕！嘉信理財600人丟飯碗。
●報告：香港消費者信貸市場升勢放緩。
●全球經貿戰：美企加速撤出中國，1/4投資轉至其他地區。
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