【市後重點睇】美匯靠穩　道期升49點

2019年09月11日 16:12
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    (美聯社圖片)
    美匯指數守穩98.4樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.11，港匯報7.8397，圓匯進一步跌至107.8左右，歐元、英鎊分別處1.103及1.236。金價續於1,500美元樓下徘徊，現報1,490美元，布油企62.5美元，紐油則在57.8美元。道指期貨升49點。
    ●市後關注點
    -20:30　美國8月生產物價指數
    -22:00　美國7月批發庫存
    ●港股重上二萬七關，恒生指數全日升475點或1.78%，報27,159點，滙豐漲3%，地產股挾升。https://bit.ly/2kqXSWt
    -廣澤國際一度炒高4.9倍。
    -異動股：雅高破頂後急挫四成。
    -大摩指取消QFII額度限制利淡港交所。
    ●A股快報：滬綜指收跌0.4%，酒股普遍下跌。https://bit.ly/2kD80eA
    ●亞洲股市：日股漲205點，韓股連升6日。https://bit.ly/2m4hG27
    ●中國向美方釋出善意，將部分貨物列入關稅豁免清單。歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.5%，報7,304點；德國DAX指數升0.45%，報12,324點；法國CAC指數升0.24%，報5,606點。
    -南非傳媒集團Naspers旗下、持有約31%騰訊(00700)股權的子公司Prosus於泛歐交易所正式掛牌，其開市價為76歐元，較上市參考價58.7歐元高29.4%。
    ●【股匯攻略】美科技指數走勢還看歐洲議息。https://bit.ly/2lIXEds
    ●【即市分析】
    -國壽有氣有力敲認購證。https://bit.ly/2ktOaTj
    -汽車股前景仍存隱憂。https://bit.ly/2kDzlxe
    -內地穩增長有利水泥股。https://bit.ly/2lHU7fA
    ●【供樓注意】
    -滙豐銀行再出手，加按揭利率0.15厘。
    -中原按揭料短期銀行間按揭息差或達0.25厘。
    -信銀國際加入戰團，1周美元定存息率高達8.8厘。
    ●新盤部署：
    -大手客斥1600萬購兩伙GRAND MARINI。
    -尚·珒溋示範單位料日內開放，冀短期開價。
    -【多圖】啟德尚·珒溋示範單位首曝光。https://bit.ly/2kaDkRJ
    -日出康城MARINI兩期下午售318伙，準買家已排隊等候。
    ●【深度解構】香港的啟示！困局愈久，內地愈不能放水？
    ●共度時艱：科技園減租！企業指象徵意義大，助留港。
    ●金融界裁員不絕！嘉信理財600人丟飯碗。
    ●報告：香港消費者信貸市場升勢放緩。
    ●全球經貿戰：美企加速撤出中國，1/4投資轉至其他地區。
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