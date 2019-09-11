景順：取消QFII額度限制　象徵意義較大

國家外滙管理局宣布，取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制，進一步開放金融市場。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表，當局取消投資額度限制，將有助便利境外投資者投資於境內股票和債券。這次開放舉措的象徵意義較大，由於目前3,000億美元總限額只有三分之一被使用，所以取消額度限制可令境外投資者運用其他更有意義方式進入中國市場。

該行預期北京將逐步增加的市場開放措施，以向華府展示討價還價的能力。與此同時，中國監管機構最近宣布，容許外資銀行及保險公司在其當地合資企業中持有控股權。中國即將迎來建國七十年，中央政府亦希望可透過市場改革，以證明國家經濟的發展程度。

趙耀庭續指，是次國家外匯管理局的新政策，為境外投資者減少限制並提供更大靈活性，符合中國擴大金融市場對外開放的承諾。對境外機構投資者而言，這是一項正面發展，同時是中國市場開放邁出的一大步。

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