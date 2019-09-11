【供樓注意】利嘉閣按揭：滙豐年底前再加按息機會微

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，近年銀行按揭客戶流動加快，不少客戶在罰息期過後立即轉按，一般為期2年，以賺取轉按現金回贈。此外，本地拆息上升令銀行須以高息搶存款，導致資金成本增加，使按揭業務利潤受壓。相信滙豐銀行再加按息，是希望扭轉按揭業務利潤低企甚至是虧損的局面。

她指出，除滙豐外，最近恒生銀行亦延長罰息期至3年，相信是希望減少客戶流動。估計近月多家大型銀行削按揭優惠的行動，主要想保留按揭客戶較長時間，不至於每兩年便轉走。她相信，大型銀行的按揭業務於年初已經「超額完成」，至年底或在按揭貸款上會放慢腳步，策略由「吸客」轉向「留客」。

由於滙豐此次的按息加幅較大，她預計，該行於年底前再加息機會不大，料實際按息會維持在2.625厘水平，惟其他銀行或會陸續跟隨調整。至於調整幅度，則取決於銀行資金成本及對未來樓市看法，預計仍會有中小型銀行為吸客而較遲作出調整。短期內銀行間的按揭差距會較明顯，新造按息在2.375厘至2.625厘之間，差距達0.15至0.25%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。