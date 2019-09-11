【深度解構】外媒警告！高樓價再拖下去　中港隨時攬炒

美國著名財經媒體彭博社報道，香港示威活動不斷，形成社會動盪，問題的癥結不是僅僅為了追求自由及民主，多年來貧富懸殊持續擴闊，亦是造成香港長久壓力的主因。

【1、香港樓價有幾癲？】

香港樓價多年來處於全球最昂貴之首，例如距離中環市區需要約1小時車程的屯門一房單位，價格可以相等於美國紐約高檔地區的兩房戶。過去5年，香港樓價爆升48%，一般市民平均需要「不吃不喝」近21年，才能將「全副身家」拿去買樓；相比之下，加拿大溫哥華僅需12.6年；英國倫敦僅需8.3年。

【2、為何那麼貴？】

最簡單的解釋來自經濟學的供求理論，人多就令求過於供！香港人口達750萬，面積約1,105平方公里，類似美國洛杉磯，惟洛杉磯人口僅390萬。再者，香港土地開拓不足25%，有40%是郊野公園或自然儲備，令香港成為全球其中一個人煙最稠密的城市，平均每平方英里有17,311人。

更重要的是，香港長期成為內地樓市投資者的熱門選擇，再加上內地移民，令房屋需求增加。久而久之，讓人認為香港樓市是一種單向賭注，價格只升不跌，同時帶來民怨。

【3、政府有幾倚賴樓市？】

由於香港是低稅率地區，政府十分倚賴賣地收入，例如在2018年，單是賣地收入就佔了政府總收入約27%，是最大的單一收入來源。若連同其他樓市相關稅項，2018年政府收入當中，房地產就佔了40%；其餘是薪俸稅佔10%；利得稅佔22%；其他佔28%。

回看2003年香港受累於「沙士」疫情，使2003/2004年度賣地收入僅佔總收入3%，當時財政赤字就達400億港元。

【4、樓市怎影響示威？】

香港基層看着超級富豪已建立了自己的財富，並且生活在價值數百萬美元的房屋當中，但另一邊廂，一般市民卻擠滿了面積幾乎沒有車位般大小的「納米單位」，有些人更要非法居住在工廈或改裝的貨櫃。這無疑讓年輕人絕望，他們永遠無法擁有自己的家，妨礙結婚和擁有一個家庭的機會。

由於感到絕望，一些示威者已充滿了「寧為玉碎，不為瓦全」的感覺，願意採取更極端方式來抗議經濟不公。「想攬炒讓樓價崩潰？是的，快啲！」

【5、政府可以做甚麼？】

每項計劃都涉及龐大的利益關係，包括「明日大嶼」、回收高爾夫球場、貧瘠的農地或露天停車場、更多補貼公屋等，種種方法都有其難處。

【內地看到香港困局的啟示】

投資銀行家、CFA特許金融分析師、曾為財經雜誌《巴倫氏》專欄作家，目前為美國著名財經媒體彭博社撰稿的任淑莉(Shuli Ren)認為，香港抗議活動愈是拖下去，中國內地就愈不可能如市場預期般所望祭出「上萬億元」的刺激措施，因內地痛苦地意識到，過去的寬鬆貨幣政策不僅催生了資產泡沫，還擴大了貧富差距，若重蹈覆轍，內地也可能會被誘發社會不安。

她指出，隨着香港社會動盪局勢已持續14周，內地愈益認為高不可攀的樓價是動亂背後的根源。因此，內地政府不希望香港的不滿情緒蔓延到內地，也意識到如果用堅尼系數(Gini Coefficient、即俗稱貧富懸殊指標)來衡量的話，內地社會現在收入極端不均。

自2013年以來，北京、上海、深圳，以及廣州一線城市的樓價已倍升，所以內地的年輕人，就像香港年輕人一樣，也會發現向上爬到中產階級的梯子愈來愈難。

因此，人民銀行遲遲不肯「放大招」也在情理之中，無論何時「開閘放水」，都有相當一部分資金會流入樓市。

【內地二線樓價直逼英國倫敦】

究竟內地樓價有幾癲？若具體描述，就是英國倫敦，之後到中國廈門？彭博社早前報道，中國經歷了4年樓市熱潮後，使世界上一些最昂貴的樓市並不在你預期的地方。據統計，目前中國二線城市的樓價並不低，平均價更直逼英國倫敦！

資料顯示，若以平均1,076方呎計，倫敦平均樓價56.63萬美元(約441萬港元)，之後就是中國廈門的52.86萬美元(約412萬港元)、杭州的40.05萬美元、南京的30.87萬美元、蘇州的30.79萬美元、合肥的25.89萬美元、無錫的25.59萬美元、天津的23.88萬美元、濟南的22.97萬美元。

數完一大堆中國二線城市後，才到英國伯明翰的22.86萬美元、利茲的22.74萬美元，以及曼徹斯特的21.65萬美元。

【不少家庭入不敷支】

面對高樓價，可以肯定的是，中國家庭預算已日益緊絀：2018年中國家庭債務總額佔收入總額的比例達到53%，即每100元收入，有53元需要用作還債，該數字較2008年金融海嘯時高出34個百分點，增速為全球主要經濟體之冠。

不過，上述比率未算驚嚇。由於各人的收入都有特定限制，不是100%都能活用，例如一出糧就要繳交貸款利息、強積金、稅務、水電費等，扣除這些特定開支後，真正「自由」動用的收入被稱為「可支配收入」。

因此，若從中國家庭債務佔可支配收入比率來看，目前比例更達120%，即中國家庭負債已屆入不敷支水平，該比例甚至較不甚儲錢的美國人多出20個百分點。

分析指出，中國家庭負債比率高的原因來自樓價太貴，而樓市是政府經濟發展「火車頭」。有統計顯示，2018年深圳平均樓價高達中國家庭平均每年收入34倍。

【年輕專才也抱怨 寧願回鄉】

報道訪問了Vincent Fan，他就是一個很好的例子。這位26歲的IT工程師表示，由於找不到負擔得起的房屋，考慮搬離廈門，他是從陝西省來到廈門求學後，在這個城市住了8年，異鄉成了故鄉。不過，過去10年，廈門的樓價增長了兩倍以上，他表示，目前樓價大約是他工資的40倍。他坦言，工資就像是在小城市的級別，但當想買樓時，樓價和大都市一樣。這是不可能的。

廈門是中國東南沿海的港口城市，市中心一幢1,000方呎的單位幾乎與倫敦的普通住宅一樣昂貴，但廈門工資僅為倫敦的1/4；杭州是科技巨頭總部所在地，每方呎的樓價現在與亞馬遜公司所在的美國西雅圖不相上下！

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