【重大交易】港交所擬併購倫敦證交所　價值近2900億

建議交易的條款是LSE股東所持的每股LSE股份，將收到2,045便士(約198港元)現金，以及2.495股新發行的港交所股份，反映每股LSE股份價值約8,361便士(據港交所於9月10日收市價每股245.2港元及1英鎊兌9.6865港元的匯率)(約809港元)，較LSE周二(10日)收市價溢價22.9%，合共總值約296億英鎊(約2,867億港元)。

若以LSE每股現金2,045便士計算，今次建議交易中，港交所涉及支付現金約702億港元，其餘則由發行新股支付。

港交所計劃在完成交易時，將其股份在LSE第二上市，以顯示港交所對英國的信心，並相信該建議交易對兩地股東都充滿吸引力。港交所計劃繼續執行其定期派息的政策，一般目標派息支付率是合併後集團90%的盈利。

港交所表示，LSE與它均為全球最重要市場的金融基礎設施，兩者強強聯手可以釋放獨特潛力、發掘商機，推動全球資本和數據流動。此項建議合併不僅有利於提升兩者各自的業務、推動跨市場及跨地域的創新，還能向市場參與者及投資者提供一個前所未有的全球市場互聯互通平台。

港交所主席史美倫相信，合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合，打造一個全球性金融基礎設施集團。繼與LSE進行初步討論後，期待與LSE董事會商討細節，以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。

港交所行政總裁李小加表示，合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。合併後，將打通東西兩地市場，使業務更多元化，能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。合併後的集團將可受惠於具有活力及多變的全球宏觀經濟環境，並同時提升倫敦和香港作為全球金融中心的長遠韌性和重要性。

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