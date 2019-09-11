新iPhone登場！專家︰未吸取教訓　在中國賣得太貴

蘋果公司(Apple Inc.)剛在產品發布會上宣布推出3款iPhone 11，其最平的款式於美國的定價為699美元起(相當於約5,479港元)，而中國內地售格則為5,499元人民幣起(相當於6,057港元)，這意味着，在內地購買最便宜的iPhone也要支付逾一成的溢價。有分析指出，Apple未有吸取iPhone XR減價求售的教訓，其在內地的定價太貴。

事實上，若按照iPhone 11 Pro Max 64GB版的售價計算，內地售價更是較美國售價貴22.7%！

市場研究公司Counterpoint Research的研究主管Neil Shah表示︰「蘋果公司在中國運營10年後，憑藉當地製造業的優勢(iPhone基本上都在中國組裝生產)，仍然擁有約20%的溢價，這對於人均支出低於美國的市場而言屬相當之高。」

Shah表示，他預計今年iPhone的出貨量將「勉強超過」3,000萬台，低於2015年最高峰時期的6,500萬部。

他表示︰「隨着市場的增長，Apple的市場份額一直在下降，用戶群停滯不前。」

Wedbush Securities股票研究董事總經理Daniel Ive表示，在中國有大約有6,000萬到7,000萬Apple用戶有升級手機的意欲。但並非所有人都會立即選擇升級到最新款的iPhone。

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