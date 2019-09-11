區區有筍盤：粉嶺中心兩房入場505萬元

近日市況不穩，市場上先後出現劈價成交，為買家締造入市良機，新界北區粉嶺的二手私人屋苑，已有部分放盤叫價一減再減，當中粉嶺中心有單位累減45萬元放售。

東鐵沿線上車屋苑粉嶺中心，兩房單位入場費五百餘萬元，可承做八成按揭，距離粉嶺站均不足五分鐘步程，屋苑配套完善，提供游泳池及網球場等設施。

該屋苑坐落於新運路33號，分兩期發展，共設11座，於1990至1991年落成，現時樓齡約二十八年，合共提供約2,200伙，單位實用面積介乎365至535方呎。

世紀21奇豐黎樹森表示，該屋苑入場單位為H座低層8室，實用面積366方呎，屬細兩房設計，最新放盤叫價505萬元，該單位最初以550萬元放售，業主有感市況轉差，其後減至520萬元，現進一步調低叫價。

他又指，現時屋苑有17個放盤，大兩房叫價565萬至650萬元，而三房戶介乎650萬至780萬元。物業九月暫錄5宗成交，個別做價跌穿500萬元，單位為F座低層8室，實用面積368方呎，以491萬元沽出，呎價13,342元。

以現時普遍供樓息率約2.375厘，承做八成按揭，還款期25年計算，每月供款約17,375元。假設買家為首置客，需支付樓價的3%作從價印花稅，即約14.73萬元。

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