全球經貿戰：美企偏悲觀　75%反對向華加關稅

外國傳媒報道，根據上海美國商會的最新調查顯示，處於中美貿易戰最前線的美國公司，對於總統特朗普的策略愈來愈悲觀。調查於6月27日至7月25日進行。

在參與調查的333名成員中，75%表示，反對美國使用關稅，高於一年前的69%；只有14%支持特朗普的關稅，增加了5個百分點。

上海美國商會會長Ker Gibbs說：「中國不是美國公司準備放棄的市場，完全不是。」相對於關稅，29%成員呼籲擴大對話，24%希望與歐盟等多方加強合作，以施加多邊壓力。

目前美國企業愈益悲觀，只有7%成員預計，貿易關係會在未來6個月改善；相比之下，36%表示，這種情況會再持續1至3年；13%預計會持續3至5年；17%更估計局勢會無限期持續。

在接受調查的公司中，僅5%稱關稅導致該公司收入增加；33%表示收入下降多達10%；13%指收入下降幅度高達20%。

調查又顯示，26.5%成員過去一年，將最初計劃用於中國的投資轉向了其他地區，按年增加了6.9個百分點。有40%公司投資轉出目的地主要以東南亞為主，之後是印度。

更甚的是，有75%左右表示，去年在中國獲利，但只有50%預期今年收入有增長，較2018年的81%大幅下降。此外，對中國5年內商業前景有信心的企業約61%，較先前的80%明顯減少。

除了投資轉移，直接削減2019年投資計劃的公司也增加。與去年相比，計劃增加投資的公司減少14.4%；將會減少投資的公司增加12.2%。此外，有近20%公司表明今年裁員，相較去年的10%明顯增加。

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