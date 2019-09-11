新股專輯：復宏漢霖料虧損陸續收窄

左起： 首席財務官張子棟；聯合創始人兼首席科學官姜偉東；主席兼非執行董事陳啟宇；首席執行官、總裁兼執行董事劉世高；高級副總裁、首席商業運營官及首席戰略官張文傑

他續指，為把握中國醫藥發展黃金時期，故研發對公司十分重要。首席財務官張子棟補充，由於每個研發項目經費不一，故公司未有限制研發開支的收入佔比，但強調會平衡效益。

市場上愈來愈多企業參與抗癌藥物PD-1及PDL-1的研發，陳啟宇指，公司或錯過該藥品類別的起步階段，但整個發展過程長，在市場上沒有「晚到」。首席執行官、總裁兼執行董事劉世高補充，雖然市場競爭激烈，但公司着重產品差異化，相信有其優勝地方。

被問及藥品的上市時間，高級副總裁、首席商業運營官及首席戰略官張文傑指，一般遞交新藥申請(NDA)後，審批時間需時12個月，現時有兩款藥物已遞交申請，預計明年中會再有新藥遞交NDA申請。張子棟補充，隨產品陸續商業化，料虧損將會收窄。

港股成交疲弱會否影響認購反應，陳啟宇指，雖然現時香港市況雖然有波動，但大致仍不錯，尤其生物科技行業受中國國策支持，預料公司會受惠，強調公司對是次新股發行充滿信心。

他又提到，是次招股價範圍較保守，主要考慮到股份發行的流動性，並希望為未來的投資者留有增長空間，達致共贏局面。

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