【新盤追擊】啟德尚．珒溋 投資潛力有幾勁？
2019年09月11日 19:26
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想過河畔悠閒生活，又想享市區交通便利？魚與熊掌，絕對可以兼得！啟德新盤尚．珒溋不單依啟德河而建，周邊日後有望發展成河畔公園外，樓盤亦毗鄰啟德鐵路站，可盡享沙中線優勢。
尚．珒溋由龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展，提供667伙，戶型多元化，由1房至4戶都有。到底樓盤附近一帶發展潛力有多大？單從啟德屢誕百億地王，已可見一斑。在政府「起動九龍東」計劃下，當局銳意將啟德、觀塘及九龍灣，變身「新中環」，成為香港第二個核心商業區，勢進一步帶動區內住宅租賃需求。啟德基建亦一個接一個，包括已落成的啟德郵輪碼頭、正興建中的啟德體育園等。
尚．珒溋另一賣點就是優質校網，小學為何文田34校網，中學屬於九龍城區，附近還有國際學校啟歷學校，備受家庭客追捧。而且周邊配套完善，最近有晴朗商場，民生商店及街市一應俱全，消閒娛樂方面，附近有多個大型購物商場，如九龍灣德福廣場及Megabox等。想知尚．珒溋更多優勢，立即去片，帶你實地考察！
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