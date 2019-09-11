樓價UPDATES︰細價盤多人吼！萬寶大廈365萬沽

以價細取勝的屯門萬寶大廈，近月連錄買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●OKAY.com屋企表示，西半山德苑中層A室，實用面積780方呎，屬兩房間隔，有外籍人士鍾情單位裝修新簇，睇樓一次即以4.35萬元承租，實用呎租55.8元。

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九龍區

●將軍澳夾屋叠翠軒剛錄本月首宗買賣，屋苑3座高層B室，實用面積614方呎，望東南池景。單位六月叫價850萬元放售，累減8%後，獲外區買家以780.8萬元購入，實用呎價12,717元。

●何文田皓畋本月暫只錄得一宗買賣，1座低層B室，實用面積681方呎，為三房兩廳間隔，座向東南，享開揚景觀。原業主早於去年9月以叫價1,650萬元放盤，直至近日獲買家議價，終減至1,515萬元售出，實用呎價22,247元。原業主於2016年以約1,344.4萬元入市，3年升值約13%。項目現時約有60個放盤，叫價由1,180萬元起。

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新界區

●萬寶大廈中高層E室，實用面積256方呎，原則兩房間隔，7月開價410萬元放售，剛減至約365萬元售出，實用呎價14,258元。據了解，原業主於2014年入市，帳面現賺約141萬元。

●大圍金獅花園2期F座低層02室，實用面積282方呎，屬兩房間隔，議價後以440萬元易手，實用呎價15,603元。上址為原業主於2011年以184萬元購入，期內升值約1.4倍。

●西貢泰湖閣雙號屋地下單位，建築面積700方呎，獲買家以688萬元購入，建築呎價9,829元。原業主早於1996年以215萬元購入上址，持貨至今帳面獲利473萬元。

●再有白居二買家趕尾班車位入市，天水圍居屋天盛苑E座中層2室，實用面積650方呎，獲該類買家於未補價第二市場以536萬元購入，實用呎價8,246元。買家鍾情單位客廳及房間均座向西南擁開揚景，加上物業屬康和式設計，間隔與私人住宅相若，因而決定入市。

●公屋再錄理想價成交，青衣長發邨賢發樓高層24室海景戶，實用面積349方呎，於已補價自由市場叫價468萬元，放盤已約一年，僅減至450萬元獲首置客購入，實用呎價12,894元。據了解，是次做價創項目歷來新高。

●馬鞍山嵐岸1座中層C室，原開價1,100萬元，減價62萬元，獲用家以1,038萬元承接。該單位實用面積794方呎，以三房間隔，座向北面，成交實用呎價13,073元，8年升值473萬元。

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