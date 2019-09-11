新盤UPDATES︰銷情不俗　多個項目緊接出籠

新一輪大盤開售潮揭開序幕，本月首個登場新盤開售反應不俗，其他各區項目亦將緊接出籠，業界相信可持續激活一手交投。

●GRAND MARINI添溫馨！買家售樓處求婚

會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MARINI及MARINI，於今日(11日)下午分別發售182伙及136伙，合共318伙。市場消息透露，其中GRAND MARINI已有逾130伙獲認購。

據了解，有買家於售樓處內求婚，獲現場不少市民圍觀並拍掌恭賀。

●GRAND MARINI兩期下午開售318伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI及MARINI將於今日(11日)下午分別發售182伙及136伙，即共318伙。

據GRAND MARINI的銷售安排，發售日買家分為A組及B組兩組，A組買家最多可買4伙，該組買家最少揀選1個三房單位或揀選最少2個兩房戶。該組於下午2時半開始報到，惟2時15分已有不少準買家到場排隊等候。

今日發售的單位來自1號及2號價單，該兩張價單合共提供202伙，折實平均呎價15,223港元。

至於同系的MARINI下午發售136伙，該批單位來自5號價單。

●尚·珒溋示範單位料日內開放 冀短期開價

●啟德尚·珒溋示範單位首曝光

單位原則其中一間睡房特設兩邊房門，方便住戶靈活運用空間，設計師將其中一邊地方，利用屏風營造出獨立空間用作擺放衣櫃等物件。

項目同時設有3個交樓標準示範單位，其中根據2座28樓K室打造的一房戶，實用面積334方呎，廚房採用開放式設計。另參考2座28樓A室製作的三房戶，實用面積752方呎，大廳連接面積24方呎露台，主人套房則設16方呎工作平台。

●瓏璽逾千呎戶以3300萬元沽出

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