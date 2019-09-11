新盤UPDATES︰銷情不俗 多個項目緊接出籠
2019年09月11日 20:26
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新一輪大盤開售潮揭開序幕，本月首個登場新盤開售反應不俗，其他各區項目亦將緊接出籠，業界相信可持續激活一手交投。
●GRAND MARINI添溫馨！買家售樓處求婚
會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MARINI及MARINI，於今日(11日)下午分別發售182伙及136伙，合共318伙。市場消息透露，其中GRAND MARINI已有逾130伙獲認購。
據了解，有買家於售樓處內求婚，獲現場不少市民圍觀並拍掌恭賀。
●GRAND MARINI兩期下午開售318伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI及MARINI將於今日(11日)下午分別發售182伙及136伙，即共318伙。
據GRAND MARINI的銷售安排，發售日買家分為A組及B組兩組，A組買家最多可買4伙，該組買家最少揀選1個三房單位或揀選最少2個兩房戶。該組於下午2時半開始報到，惟2時15分已有不少準買家到場排隊等候。
今日發售的單位來自1號及2號價單，該兩張價單合共提供202伙，折實平均呎價15,223港元。
至於同系的MARINI下午發售136伙，該批單位來自5號價單。
●尚·珒溋示範單位料日內開放 冀短期開價
龍湖集團(00960)香港項目營銷總監黃少鴻稱，啟德尚·珒溋位於尖沙咀的售樓處設有4個示範單位，料有機會日內開放。
合景泰富集團(01813)市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，項目樓書不排除今日(11日)上網，希望短期開價。
●啟德尚·珒溋示範單位首曝光
龍湖(00960)及合景泰富(01813)旗下啟德尚·珒溋首度開放示範單位予傳媒參觀，其中參照2座28樓E室搭建的兩房裝修單位，實用面積585方呎，大廳設有面積22方呎露台，廚房則連接面積19方呎工作平台。
單位原則其中一間睡房特設兩邊房門，方便住戶靈活運用空間，設計師將其中一邊地方，利用屏風營造出獨立空間用作擺放衣櫃等物件。
項目同時設有3個交樓標準示範單位，其中根據2座28樓K室打造的一房戶，實用面積334方呎，廚房採用開放式設計。另參考2座28樓A室製作的三房戶，實用面積752方呎，大廳連接面積24方呎露台，主人套房則設16方呎工作平台。
●瓏璽逾千呎戶以3300萬元沽出
新鴻基地產(00016)位於西南九龍的瓏璽，剛售出3座39樓A室，實用面積1,069方呎，成交價3,300萬元，呎價30,870元。
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