理財Campus：海外樓盤網　估值億億聲

社會事件所帶來的影響有人歡喜有人愁，正當零售餐飲酒店等行業叫苦連天之際，專做海外樓盤和移民的公司生意急增。現時是全球最大海外房地產中文網站的「居外網」(Juwai.com)，提供專為中國人投資海外物業的平台，食正大媽海外買磚頭熱潮，公司估值亦得以暴漲。

該公司於2011年由兩名澳洲人創辦，其後在2017年初出售所持全部股份，據報當時公司估值約5,000萬澳元(約2.68億港元)。

現時董事會主席是Georg Chmiel，於全球91個國家有超過280萬個房源。公司的角色是連繫買家和地產代理、由線上到線下，幫助買家到外國買樓，以及提供數據訊息，讓投資者了解物業市場趨勢。

Chmiel引述該行數據指，去年第四季中國買家對海外樓的諮詢量達到歷年最高，年初至今仍維持高位。今年首季買家詢盤量按年上升106%，按季稍跌2%；今年第二季按年升63%，按季回落9%。

●食正大媽掃貨熱潮

他續指，中國買家對海外樓的需求受累於中美貿易戰、資本外流管制、以及澳洲、加拿大對外國買家的限購措施。不過，需求仍在增長，只是換了目的地，愈來愈多華人買家另闢市場，轉向東南亞、日本、歐洲的房地產着手。

該行調查顯示，2019年第一季內地買家的首選海外置業地點，依次為泰國、日本、澳洲、加拿大，美國和英國分別排第六和第七，香港排名第十。他近日亦提到，香港反修例示威由六月開始，香港買家對澳洲悉尼房地產以及英國簽證的需求正在增加。

●貿戰無礙物業銷售

按該行估算，內地人於2017年在海外購買住宅和商用物業創下1,197億美元(約9,336.6億港元)的新高，按年增長18.1%，住宅交投佔逾半。去年數據尚未出爐，但預期數字會下跌，原因是內地資金投資商用物業在2017年後大跌。

他補充，東南亞物業市場仍然非常吸引。有別於澳洲，東南亞較多新樓銷售，亦需要更多廣告和宣傳。即使面對貿易戰和環球經濟前景的不明朗，年內東南亞物業銷售依然強勁。

●合併同行步科技化

回到該公司的發展，居外網與東南亞和中東地區最大的房地產營銷企業IQI Global今年七月宣布合併，創建亞洲最大房地產科技集團「Juwai-IQI」。

他指公司合併後可做到一站式管理，先透過線上平台向消費者展示多個海外樓盤，激發他們的興趣和買樓意欲，再由該公司的銷售員完成交易。合併後的新公司有超過6,000個銷售員，預期平均每月做到1,000宗交易。

兩間公司合併預期可令全球地產經紀受惠，因他們一直透過平台向中國買家展示品牌和房源，合併後覆蓋地方將進一步擴大。平台將繼續向經紀提供線上營銷渠道，發展商亦有機會更易賣樓。

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●華買家澳洲置業帶來商機

居外網主席Georg Chmiel自2005年投身地產業，過往曾擔任房地產網站公司REA集團和iProperty、以及澳洲房地產公司LJ Hooker的管理層。

他表示，地產代理一直以來主要應付本地買家需求，但對於由海外移居過來的買家，關注度並不足夠。再者，在營銷宣傳上，過往業界集中印刷媒體廣告，約六成的宣傳成本花在線下，反映線上的發展潛力仍大。

●成立網站方便格價

在2013年，他觀察到中國買家對澳洲樓市愈趨重要，但當年中國買家只能找到極少中文海外樓盤銷售資料，相反給予當地澳洲買家的資料相對充足，造成資訊的不平衡。

他見到市場有需求，亦希望讓中國買家有更多資訊去做更佳的投資決定，遂與居外網一拍即合，他在2017年被居外網委任為董事會主席。

他稱，過往中國買家到澳洲買樓，「出晒名」會買貴，成交價高於物業估值。但自從更多相關的物業網上資料出現，現時情況已有改變，買家可以精明地格價。

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