香港也如此？美國愈來愈多大學畢業生後悔　寧願唔讀...

外國傳媒報道，美國愈來愈多大學學士畢業生感到後悔！根據金融機構富達(Fidelity)調查顯示，有40%大學畢業生表示，如果可以，他們會重新決定是否入讀大學；另一調查機構蓋洛普(Gallop)亦指，有一半的畢業生寧願選擇讀其他課程或選擇其他院校。

他們為何感到後悔？富達指出，最大的原因是「財政問題」！目前美國4年私立學院的每年費用，包括學費及食宿，需要近4.9萬美元(約38萬港元)；相比之下，2000年的時候僅2.2萬美元(約17萬港元)。計入通脹後，目前美國家庭每年收入中位數是5.9萬美元，反映20年以來，負擔不斷提升，基本上無能力足額支付學費。

因此，愈來愈多人就透過「學生貸款」讀書，富達調查顯示，近半借款人擔心「一世也不能還清」。

更糟的是，目前大學畢業生的起薪點較過去兩年，竟微跌不足1%，維持年薪5萬美元(約39萬港元)。最大鑊的是，大學生縱使離開大學10年，每5名畢業生，就有超過1名仍然從事於不需要大學學歷的工作。換言之，他們根本不用花費讀大學...

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