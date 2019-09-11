虛擬貨幣Libra正尋求瑞士支付系統牌照

外國媒體報道，瑞士監管機構證實，社交媒體巨頭Facebook旗下的虛擬貨幣Libra正在尋求瑞士的支付系統牌照。

瑞士金融市場監督管理局(FINMA)表示，根據Libra的發行計劃，這一虛擬貨幣計劃提供的金融服務將明顯超越純粹的支付系統，這意味着需要更加廣泛的政府監管。

FINMA指出，Libra的金融服務延伸到了信貸、市場和運營風險的資本配置，風險集中和流動性，以及Libra儲備基金的管理。

由Facebook及包括Visa、Mastercard和PayPal等其他27家公司組成的Libra協會表示，已請求FINMA確定Libra協會的準確定位，並根據瑞士的監管法規確定Libra的屬性。

Facebook今年6月發布了名為Libra的虛擬貨幣，向數十億的潛在用戶提供數字交易和支付服務，惟計劃公布後隨即受到多個司法管轄區的政府和監管機構嚴格審查。Facebook早前擺表示，市場對Libra的接受程度存在很大的不確定性，不能保證Libra可如期明年推出，更有機會永不面世。

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