9月結算料離現價不遠

期權及程式交易專家金曹：美國總統特朗普是富豪參政，並沒有自己的政治班底。雖然他的競選政策充滿保守的大美國主義，一心想要令美國更強大，但他並不是好戰份子。今年7月他發推文，承認他在最後一刻叫停空襲伊朗行動。雖然伊朗在國際水域擊落一架美國價值過億美元的無人偵察機，但他在行動10分鐘前叫停，因為特朗普不願意為了一架無人機而導致150人死亡。當然，特朗普是生意人，計算戰爭後果，不單是150條人命，但這件事可能反映他其實與主力向伊朗開戰的國家安全顧問博爾頓出現嚴重分歧。估計在台灣軍售及聯合軍演、北韓限核談判、對中國企業的封殺行動等等，也有不同的意見。

周三(11日)特朗普終於做了一個明智決定，炒了這個反華及好戰的大鷹派官員，而中國立刻有回應，表示願意增加採購美國農產品，而且對包括潤滑劑、殺蟲劑，以及飼料等美國入口商品豁免關稅，部分已被加徵關稅的商品更可以向海關申請辦理退還稅款手續。這充分顯示中國人談判藝術，為特朗普撤銷對中國商品的關稅設下台階，市場又再憧憬10月美中高級別會談可以有正面的結果。恒指周三上升475點，收報27,159點。

假如今次借辭退鷹派官員乘機修復美中兩國關係，大市樂觀反彈幅度大概可見日本大阪G20「特習會」由26,600水平反彈上29,000約2,400點，不過由於現時信任度已經不及之前，估計今次反彈也難超出2,400點的幅度太多，所以9月反彈浪要由8月低位24,900升2,400點到27,300點，相信已經差不多。當然上升幅度可以稍高，但9月結算要偏離27,300並不容易。

期權盤似乎也認同這觀點，周三活躍成交的三個9月CALL維持在27,200、27,400及27,600。計算三個活躍CALL的平均打和價大概是27,640點，而活躍PUT則是26,000、26,200及26,600。暫時評估，9月樂觀守住26,600，在27,300至27,640尋找結算位，而悲觀則在27,300遇到阻力，回到最近幾天期指成交區26,600附近再決定結算水平。

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