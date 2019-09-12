好友當旺　做淡要忍手

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒：恒指周三(11日)因傳特首將發表講話再挾上，情況有如上星期恒指大升近千點突破兩萬六水平非常相似，似乎港股近期走勢要靠政治事件紓緩才可帶動。相反，外圍受多個短期利好因素較多，而且反應敏感，有好消息就跟得上。事實上，避險情緒一直在降溫，早前因避險流入債市的資金流出明顯，投資者風險胃納上升，令到孳息曲線倒掛問題部分消除，利好整體股市。

比較上，港股投資氣氛有很大的差別，情理上並不見有邏輯。上星期惠譽才將香港評級下調，未見投資者有恐慌情緒，而資金亦沒有因此流走，而恒指周三繼續見突破。當然，內地A股走勢不俗亦是支持港股的原因，加上市場仍對10月初中美貿易談判有憧憬，估計外圍短期氣氛可延續下，港股表現能否繼續向上，則取決於政局穩定的情況。

外圍方面，市場焦點離不開中美貿易談判消息、環球經濟狀況及各國央行救市的可能性。首先，中美貿易談判過了一段長時間，大家對於消息時好時壞的情況大多習以為常。周三有傳中美雙方正計劃以今年4月時擬定的貿易協議藍本作為下月在美國見面磋商的前設。市場一直認為，下月見面只是例行工事，實質能夠達成協議或縮窄雙方距離的機會非常輕微。這個消息令市場想法180度改變，由早前不抱任何期望變成或有機會達成協議。投資者在早前的下注錯了方向，惟有立即平淡倉買貨，這些行亦可解釋推升大市爆升的原因。

確實，今次恒指反彈是市場預期之外，皆因中線而言，港股仍要面對眾多不明朗甚至是負面的因素，而10月份中美貿易談判出現正面結果的機會亦不是太大。不過，投資市場就是在鐘擺着，當負面消息同一時間出現，股市走勢會出現更大的負面價格，則出現更大的折讓。亦正因此，當好消息出現，就算是短期的憧憬，股市會因早前反應過大，而出現合理的價格回升，形成爆升的假象。既然投資者認為未來大市仍存大隱憂，那麼短期升勢只可作是反彈，彈完就散！長線投資者不要盲目高追，反而要靜待下一次機會。

不過，在此奉勸反手部署做淡的朋友要小心，現時並不適合高位做淡。儘管中線看得淡，惟大市波動下，暫佔優勢的是好友，估計資金推動下，恒指有望挑戰更高水平，250天線或以上，即27,300點以上水平。

(作者為註冊持牌人士)

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