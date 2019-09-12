國泰訪港客縮38%　今月續衰

國泰與國泰港龍航空上月運載的貨物及郵件合共16.13萬公噸，運載率下跌7.5個百分點至60.9%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下降0.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為11.6%。

今年首8個月計，載貨量則較去年同期減少7.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.2%。

至於客運方面，兩家航空公司八月份合共載客290.69萬人次，按年跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，8月本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響公司的業務表現。其中，該公司的來港載客量按年減少38%，離港客運量則減少12%。

另外，前艙需求的下跌較休閒旅遊更顯著，整體運載率大幅跌至80%。從區內市場來港的需求嚴重受挫，尤以中國內地和東北亞為甚。

他又稱，由於旅行需求弱，過境旅客比例增及因美元呈強而帶來的負面影響，令客運收益率進一步受壓。

他指，年內未來數月的預訂水平大幅下降，因此公司會實施短期應變措施，包括按需求調整運力，其中在今年10月底至明年3月底的運力增長，由原先計劃逾6%的增幅，調整為按年比較略低於去年同期的水平。

信誠證券聯席董事張智威稱，國泰近期實施不少措施，包括撤換高級管理層，但他認為無助於解決困境。在全球經濟放緩，及本地示威活動持續的情況下，相信該公司下半年的營運難有好消息，對股價構成壓力，投資者應避免沾手該公司股票。

事實上，國泰繼8月時遭國家民航局發出重大航空安全風險警示之後，其業務前景遭多家券商看淡。其中，工銀國際看法最淡，指危機管理差劣，對品牌帶來無法彌補的傷害，予其「強烈賣出」評級，目標價6元，並指股價未來1年潛在下跌空間約40%。

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