京華山一研究部主管彭偉新：受到再有消息指特首會進一步回應社會訴求，港股周三(11日)明顯見資金在消息流出後湧入市場，令到港股即時升破了27,000點的心理及技術關口。由於現時市場上以好倉為主，加上近日流入港股的資金仍然較多，所以即使平均成交額低企，但整體港股可以作出的反彈空間仍然較多。

若果恒指能在向上突破27,000點及50天線後，維持在該兩項技術指標之上，港股有望在短期內扭轉一浪低於一浪的走勢，到時港股甚至有可能會向250天線至100天線之間反彈。

股價曾於去年10月跌至6.82元水平作出反彈，並曾升返8.95元後再度回落，跌至8月最低位5.43元後反彈，而股價在見底前，RSI已先行在8月7日見底及作出一底高於一底走勢，反映RSI已先行出現牛背馳，有助股價見底反彈。若果以去年11月由8.95元跌至今年低位5.43元的跌浪總跌幅計算，按黃金比率61.8%作為反彈目標，上望7.60元，建議可以在6.40元買入，跌穿6.00元先行沽出止蝕。

(作者乃註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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