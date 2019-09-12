花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖：黃金見了近期高位，衝上1,550美元後回吐，不過，我們對金價仍然樂觀，並再上調金價預測。

我們認為歐美或將減息，利率下滑，而且環球經濟並未脫險，市場對中美兩國下月會談寄望不大，貿易摩擦隨時令環球衰退風險升溫，加上股市和信貸市場估值昂貴，都利好金價後市。

另外，投資者及央行們都積極增購黃金，以面對環球貨幣戰和貨幣貶值的前景日漸升溫，而新興市場央行同時為了去美元化和分散外匯儲備的趨勢，更成為黃金的主要買手，當中中國人民銀行連續九個月增持黃金，一共增加近100噸至1,936.5噸，俄羅斯央行於今年以來更增持了106噸黃金儲備。我們預期金價升勢將可能會更強更持久，並將0-3個月和6-12個月預測(基本假設: 60%機會率)，分別調高至1,575美元和1,700美元。

至於最樂觀的情況下(30%機會率)，若美國經濟周期邁向增長放緩甚至衰退階段，加上大選的不明朗因素，金價有機會重試2011-2013年高位，甚至於2021/22年或上試1,800至2,000美元。

現貨金兌美元仍處於上升通道當中，下行空間或有限於1,453至1,480美元，阻力或為1,557美元。不過，若9月份聯儲局議息未能帶來鴿派驚喜，則有機會導致短期金價重返1,400至1,500美元區間。

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