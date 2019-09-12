iTalk：WeWork「真身」是地產商

艾雲：近年科技股吃香，各產業只要跟科技沾上關係，就會身價飛升。WeWork母公司We Company正申請上市，估值曾衝上470億美元，當上全球獨角獸之最。隨着更多財務細節的披露，開始露出真身，只是一隻用科技包裝的地產股。

本身是全球數一數二的獨角獸，在Uber和Lyft上市之後，WeWork自然升上最大。WeWork在2010年成立至今共走過14輪融資，共獲128億美元資金。今年初得軟銀的10億美元H輪資金之後，估值推升至470億美元。

公司在去年底遞交上市申請，至今正式啟動程序，但市傳將以約200億美元市值上市，身價比之前削去近一半。前估值太高，欠缺實際經運數據和前景去支持。

WeWork跟Uber、Airbnb一樣都是共享經濟的代表，盈利情況也不太樂觀。公布財務數據，去年全年營收18億美元，但卻錄得近20億美元虧損。今年上半年營收已達15億美元，但同時也虧掉9億美元。成長快速，虧損也嚴重的公司。

經營共享辦公室的WeWork，吸引不少創新科技公司、傳統跨國公司的科技部門進駐，予人高科技的感覺。撇開科技的外殼，核心價值其實只是地產公司。

科技界流傳一些對顛覆性創新說法，Uber沒有一輛車卻是全球最大的士公司，Airbnb不擁有房子卻是全球最大酒店。然而，甚少人會用WeWork做創新例子，因他們實實在在經營實體的辦公室物業。

科技公司被外界追捧，主要是看上高擴展性和邊際成本遞減的特點，而WeWork並不具備。即使公司提倡辦公空間即服務，企業只按需要付費租用就可，實際上WeWork付出的成本不低，例如租用物業擴充業務，更需要花時間裝修改建，擴展彈性成疑。

與其說WeWork是共享辦公室的代表，不如說成服務式辦公室的進化版，該公司根本只是經營寫字樓的地產業務。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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