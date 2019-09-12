監管頻出招　利好A股市場

中國地方金融研究院研究員莫開偉：近日，中國資本市場重磅利好政策頻頻出台。先是證監會定調資本市場改革「12條」，細化完善了資本市場具體改革實施方案；稍後國家外匯局取消了QFII、RQFII投資額度限制，有利國際長期資金加速入場；再之後證監會主席易會滿再次重磅發聲，全面闡述了證監會工作六大思路，向社會釋放了重大利好。

具體看，這些重磅利好將表現在五方面。

一是準確把握經濟金融形勢，確保資本市場改革的穩定。堅持市場化、法治化的改革方向，着力優化資本市場供給，着力推進關鍵制度創新，着力增強市場的內在穩定性，提升資本市場違法違規成本，確保改革在基本穩定的市場環境下進行。

二是繼續完善資本市場基礎制度，穩步實施註冊制。充分發揮科創板的試驗田作用，堅守科創板定位，優化審核與註冊銜接機制，保持改革定力；總結推廣科創板行之有效的制度安排，穩步實施註冊制，完善市場基礎制度。這意味着未來將以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，不斷推廣到其他板塊，提升以股權融資為代表的直接融資比例，將有利於降低實體經濟槓桿，推動支持創新創業資本更好形成。

三是嚴把IPO審核質量關，理順和暢通多元化退市渠道。 大力推動上市公司提高質量，制訂實施推動提高上市公司質量行動計劃，切實把好入口和出口兩道關，努力優化增量、調整存量。嚴把IPO審核質量關，充分發揮資本市場並購重組主渠道作用，暢通多元化退市渠道，促進上市公司優勝劣汰機制形成，在確保IPO常態化同時，也確保退市常態化。

四是推進創業板改革，加快新三板改革。補齊多層次資本市場體系的短板，選擇若干區域性股權市場開展制度和業務創新試點；允許優質券商拓展櫃台業務；大力發展私募股權投資，推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新，豐富期貨期權產品，為投資者提供更多的投資機會。

五是大幅提高中介機構提供虛假證明等違法行為成本，增強監管威懾力。加快推動《證券法》、《刑法》修改，大幅提高欺詐發行、上市公司虛假信息披露和中介機構提供虛假證明文件等違法行為的違法成本；用好用足現有法律制度，堅持嚴格執法，提升監管威懾力。這是廣大投資者所迫切要求的，有利於從根本上淨化中國資本市場環境。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你