東方日報B1：港交所擬近三千億併購倫交所

儘管持有港交所約6%股權的港府已表態支持有關交易，但綜合市場意見認為，即使港交所提出的收購價不便宜，惟倫交所股東對港交所股份未必感興趣，且涉多項技術因素，加上在未悉英國會否無協議脫歐下，港交所此時提出收購，獲批機會微。

受消息影響，倫交所股價早段曾漲16.43%，高見7,922便士，之後漲幅縮至5.32%，報7,166便士。港交所美國預託證券(ADR)周三早段則跌，低見238.34元，較港周三(11日)收市價低7.66元。

港交所行政總裁李小加在電話會議中稱，雖目前香港及倫敦政局動盪，但收購決定「不是選擇時機，而是選擇做正確的事。」他又說，收購並非敵意，已初步接觸倫交所，形容港交所與倫交所如「羅密歐與朱麗葉」，合併後市值有望超過700億美元，直逼全球最大交易所CME(芝加哥商品交易所)，且交易時間會加長至十八小時，將打通東西兩地市場，令業務更多元化。

市場多月前已傳出港交所有意與倫交所換股，港交所周三(11日)終向倫交所董事會提出收購建議，交易作價為2,045便士現金加2.495股新發行的港交所股份，反映每股倫交所股份約8,361便士的價值，作價較倫交所周二(10日)收市價6,804便士，溢價22.9%，同時收購作價相等於2018年度之稅息、折舊、攤銷及減值前利潤之30.2倍。

港交所公布又指，將透過現有的現金及新信貸融資支付交易，並表明計劃繼續執行其派息政策，合併後維持90%派息比率。同時，港交所計劃在倫交所作第二上市。

倫交所發聲明，確認接獲港交所「主動、初步及有條件性」的收購建議，董事會將考慮有關建議及在適當時候作公告。倫交所同時指，會「維持及繼續」有關今年八月收購Refinitiv的交易。

港交所收購倫交所其中一個條件是倫交所股東需否決收購Refinitiv的交易，由於現時英國備受脫歐問題困擾，市場對交易能否獲批存疑。

外電引述Lousi Capital分析師Ben Kelly指，不預期交易會完成，因倫交所估值處歷史高位，其次是有政治考慮，料基於國家安全問題，反對英國的交易所由港企收購。再者，收購溢價幅度不足以令倫交所股東收取港交所股份。

事實上，英國商業大臣利雅華被外媒問及港交所欲與倫交所合併時指出，英國一直樂見外國直接投資，但要非常小心審視任何對英國國家安全有潛在影響的事宜。

中投傲揚基金經理溫鋼城說：「現時英國正值脫歐亂局，LME(倫敦金屬交易所)已賣，LSE(倫交所)又話賣，若英國金融交易所兩大命脈均落入港交所手上，不排除港交所收購LSE有被否決機會。」現時一般交易所市盈率均是十多倍，今次收購價偏貴，港交所股價不會即時利好，且協同效應短期難顯現，料港交所股價於250元有阻力，低位見230元。

智易東方證券行政總裁藺常念指交易不智，且成功機會微，主要是由於預期倫交所對港交所未來盈利無太大貢獻，「最大問題係賺唔返舊錢」。

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