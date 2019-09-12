美股收市：道指升227點　連漲6日

歐洲央行周四(12日)公布議息結果，市場繼續關注環球利率走向，美國總統特朗普又「極度施壓」，要求聯儲局將利率減至零、甚至更低。美股周三上漲，三大指數均以近全日高位收市。

道指收報27,137點，升227點或0.85%，連升6日，並創自7月30日以來收市新高；標指收報3,000點，升21點或0.72%；納指收報8,169點，升85點或1.06%。

大型科技股全線向好，蘋果公司發布新iPhone後，股價持續上漲，收報223.59美元，升3.18%，市值重上1萬億美元；Facebook收漲1.25%。

監管機構正調查亞馬遜的第三方銷售平台，有否損害市場競爭，亞馬遜股價收市微升0.13%。

經濟數據方面，美國8月生產者價格指數(PPI)按年增長1.8%。有分析師指出，美國8月PPI意外上行，反映通脹趨穩，料不會就此改變聯儲局下周100%機會減息，以支持經濟增長的預期。市場預計該局下周減息0.25厘機會為97.2%，減息0.5厘的機會僅2.8%。

特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「聯儲局應該將我們的利率降至零或更低，然後我們應該開始為債務再融資。利息成本可以降低成本，同時大大延長期限。我們有很好的貨幣、力量，以及資產負債表。」

他續說：「美國應該時常支付最低的利率，沒有通脹！只有(聯儲局主席)鮑威爾和聯儲局的『天真』，才不容許我們做其他國家已在做的事情。我們因為『蠢材』而錯失千載難逢的機會。」

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